14.10.2025

Ο Louis Tomlinson «σερβίρει» το single Lemonade με σουρεαλιστικό videoclip 

Το νέο single του Louis Tomlinson ανοίγει δρόμο για το άλμπουμ «How Did I Get Here» και σηματοδοτεί μια έντονα προσωπική περίοδο για τον καλλιτέχνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Louis Tomlinson επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Lemonade» και ένα videoclip  που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις. Με αναφορές στην pop κουλτούρα αλλά και μια ιδιαίτερα σουρεαλιστική αισθητική, ο Βρετανός καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα οπτικό αφήγημα που απομακρύνεται από όσα τον έχουμε συνηθίσει και τον συστήνει εκ νέου στο κοινό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το video ξεκινά με τον Louis Tomlinson να ακουμπά σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που ένας επίμονος φωτογράφος τον ενοχλεί αδιάκοπα. Ο τραγουδιστής αποκοιμιέται και μεταφέρεται σε ένα παράξενο ονειρικό σύμπαν. Ξυπνά περιτριγυρισμένος από ανθρώπους ντυμένους με ολόσωμες κίτρινες στολές ενώ λίγο αργότερα παρακολουθεί μια μαριονέτα σε σχήμα κάλτσας να ανοίγει ένα αυτοσχέδιο stand λεμονάδας. Η ιστορία κορυφώνεται όταν ο ίδιος πηδά σε μια πισίνα σαν να επιχειρεί μια κάθαρση από το αλλόκοτο ονειρικό ταξίδι.

Με στίχους όπως «είναι πικρή, είναι γλυκιά, lemonade, lemonade, μια μικρή γεύση είναι ό,τι χρειάζομαι» το κομμάτι παίζει ανάμεσα στη συμβολική γλώσσα και την απλότητα μιας άμεσης pop μελωδίας. Το «Lemonade» αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Louis Tomlinson με τίτλο «How Did I Get Here» που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι το τρίτο προσωπικό του album.

Ο καλλιτέχνης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική μετά την κυκλοφορία του album ενώ την ίδια περίοδο θα συνεργαστεί ξανά με τον πρώην συνάδελφό του από τους One Direction Zayn Malik. Οι δύο καλλιτέχνες θα πρωταγωνιστήσουν σε ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στη Netflix επανασυνδέοντας μουσικά δύο από τις ισχυρότερες φωνές που ανέδειξε το συγκρότημα.

Παρότι ο Louis Tomlinson φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα δημιουργική φάση της καριέρας του το «How Did I Get Here» κουβαλά και συναισθηματικό βάρος καθώς είναι το πρώτο album που κυκλοφορεί μετά τον θάνατο του φίλου και πρώην μέλους των One Direction Liam Payne.

