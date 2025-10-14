Μουσικά Νέα 14.10.2025

Γιώργος Κακοσαίος: Με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια οι Έλληνες ομογενείς στην περιοδεία του

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Αμερική και τον Καναδά και ενθουσίασε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Κακοσαίος πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά με το “Giorgos Kakosaios USA – Canada Tour”. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής τραγούδησε για τους Έλληνες ομογενείς δίνοντας όπως πάντοτε τον καλύτερό του εαυτό.

Η περιοδεία του Γιώργου Κακοσαίου ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου με τον ίδιο να πραγματοποιεί 8 live concerts γεμάτα μουσική, πάθος και λαϊκό τραγούδι. Ο Γιώργος Κακοσαίος παρουσίασε επίσης στο κοινό τραγούδια από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «Μάθε μου τον έρωτα», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

Ο Γιώργος άγγιξε τις ψυχές όλων με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily. Ο κόσμος που βρέθηκε στα live του διασκέδασε με την ψυχή του, ένιωσε τον ελληνικό παλμό στον έπακρον, χόρεψε, τραγούδησε και κυμάτιζε ελληνικές σημαίες.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, που το πρόσφατο τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι» έχει κερδίσει τη θετική ψήφο των ακροατών, αναμένεται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο Lux στην Αθήνα, όπου έχει ετοιμάσει ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

Γιώργος Κακοσαίος περιοδεία ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
