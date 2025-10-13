Μουσικά Νέα 13.10.2025

Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

Στο Κατράκειο, ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσίασε τις μεγάλες επιτυχίες του, ερμήνευσε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν» και μοιράστηκε τη σκηνή με αγαπημένους καλλιτέχνες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν είναι απλώς ένας ακόμη επιτυχημένος δημιουργός της ελληνικής μουσικής σκηνής αλλά ένας καλλιτέχνης με αυθεντικότητα, συνέπεια και σπάνια επικοινωνία με το κοινό. Κάθε του εμφάνιση αποτελεί εμπειρία με έντονο συναισθηματικό φορτίο και μουσική ουσία. Αυτό αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά στη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα, όπου η μουσική μετατράπηκε σε κοινή γλώσσα ανάμεσα στον ίδιο και τους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το θέατρο.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε την πιο εντυπωσιακή πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σαρρή

Ο Γιώργος Σαμπάνης μάγεψε την Αθήνα με μία επιβλητική sold out συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή επιτυχημένη του περιοδεία «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour». Σε μία βραδιά υψηλής παραγωγής από την Panik Live Productions, ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης παρέδωσε μία παράσταση γεμάτη συναίσθημα, δυναμισμό και αυθεντικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του στη μουσική βιομηχανία.

Με αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό του, τις οποίες έχει ο ίδιος ερμηνεύσει ή συνθέσει για κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, ο Γιώργος Σαμπάνης αποθεώθηκε από το κοινό που έγινε ένα μαζί του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της συναυλίας. Με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και την ερμηνευτική του ένταση, ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Panik Records, ενώ στη σκηνή ακούστηκαν και μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του που έχουν γράψει τη δική τους πορεία στην ελληνική δισκογραφία.

Η βραδιά περιλάμβανε και ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία άνοιξε τη συναυλία, ανέβηκε στη σκηνή για ένα απροσδόκητο ντουέτο, ενώ συγκίνηση και ενθουσιασμό προκάλεσε και η συνύπαρξη επί σκηνής με τον Νίκο Μακρόπουλο, με τον οποίο ο Γιώργος Σαμπάνης θα συνεργαστεί από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό», όπου θα εμφανιστεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στη συναυλία έδωσαν το παρών συνεργάτες και δημιουργοί που έχουν συμβάλει στη μουσική του πορεία. Ανάμεσά τους οι στιχουργοί Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιαννατσούλια και Νίκος Γρίτσης, καθώς και ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, συνοδευόμενος από την ομάδα της εταιρείας. Η παρουσία τους ανέδειξε τις ισχυρές καλλιτεχνικές σχέσεις και τη διαχρονική εμπιστοσύνη που περιβάλλει τον Σαμπάνη.

Ο επίλογος της βραδιάς ήταν αντάξιος της πορείας του. Ο Γιώργος Σαμπάνης αποχαιρέτησε το κοινό του μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα, αποδεικνύοντας πως μία συναυλία δεν κρίνεται από τα σκηνικά ή τα εφέ αλλά από την ψυχή και την αλήθεια του καλλιτέχνη. Με συνέπεια, ευαισθησία και ειλικρινή επικοινωνία με το κοινό του, συνεχίζει να διαγράφει μια πορεία που δεν βασίζεται απλώς στην επιτυχία, αλλά στον ουσιαστικό αντίκτυπο που αφήνει στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: Η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Panik Records ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ Κατράκειο ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Επόμενο
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025

Δες επίσης

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία

13.10.2025
Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed
Μουσική

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

13.10.2025
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance
Μουσικά Νέα

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025
Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares
Μουσικά Νέα

Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

13.10.2025
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025