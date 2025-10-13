Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

Στο Κατράκειο, ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσίασε τις μεγάλες επιτυχίες του, ερμήνευσε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν» και μοιράστηκε τη σκηνή με αγαπημένους καλλιτέχνες

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν είναι απλώς ένας ακόμη επιτυχημένος δημιουργός της ελληνικής μουσικής σκηνής αλλά ένας καλλιτέχνης με αυθεντικότητα, συνέπεια και σπάνια επικοινωνία με το κοινό. Κάθε του εμφάνιση αποτελεί εμπειρία με έντονο συναισθηματικό φορτίο και μουσική ουσία. Αυτό αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά στη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα, όπου η μουσική μετατράπηκε σε κοινή γλώσσα ανάμεσα στον ίδιο και τους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το θέατρο.

Ο Γιώργος Σαμπάνης μάγεψε την Αθήνα με μία επιβλητική sold out συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή επιτυχημένη του περιοδεία «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour». Σε μία βραδιά υψηλής παραγωγής από την Panik Live Productions, ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης παρέδωσε μία παράσταση γεμάτη συναίσθημα, δυναμισμό και αυθεντικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του στη μουσική βιομηχανία.

Με αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό του, τις οποίες έχει ο ίδιος ερμηνεύσει ή συνθέσει για κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, ο Γιώργος Σαμπάνης αποθεώθηκε από το κοινό που έγινε ένα μαζί του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της συναυλίας. Με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και την ερμηνευτική του ένταση, ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Panik Records, ενώ στη σκηνή ακούστηκαν και μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του που έχουν γράψει τη δική τους πορεία στην ελληνική δισκογραφία.

Η βραδιά περιλάμβανε και ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία άνοιξε τη συναυλία, ανέβηκε στη σκηνή για ένα απροσδόκητο ντουέτο, ενώ συγκίνηση και ενθουσιασμό προκάλεσε και η συνύπαρξη επί σκηνής με τον Νίκο Μακρόπουλο, με τον οποίο ο Γιώργος Σαμπάνης θα συνεργαστεί από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό», όπου θα εμφανιστεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στη συναυλία έδωσαν το παρών συνεργάτες και δημιουργοί που έχουν συμβάλει στη μουσική του πορεία. Ανάμεσά τους οι στιχουργοί Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιαννατσούλια και Νίκος Γρίτσης, καθώς και ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, συνοδευόμενος από την ομάδα της εταιρείας. Η παρουσία τους ανέδειξε τις ισχυρές καλλιτεχνικές σχέσεις και τη διαχρονική εμπιστοσύνη που περιβάλλει τον Σαμπάνη.

Ο επίλογος της βραδιάς ήταν αντάξιος της πορείας του. Ο Γιώργος Σαμπάνης αποχαιρέτησε το κοινό του μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα, αποδεικνύοντας πως μία συναυλία δεν κρίνεται από τα σκηνικά ή τα εφέ αλλά από την ψυχή και την αλήθεια του καλλιτέχνη. Με συνέπεια, ευαισθησία και ειλικρινή επικοινωνία με το κοινό του, συνεχίζει να διαγράφει μια πορεία που δεν βασίζεται απλώς στην επιτυχία, αλλά στον ουσιαστικό αντίκτυπο που αφήνει στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

