Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Tom Hanks, επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους που τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό

Ο Tom Hanks απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο προσιτούς και ανθρώπινους σταρ του Χόλιγουντ, όταν εθεάθη να χρησιμοποιεί το μετρό της Νέας Υόρκης για τις μετακινήσεις του. Η απρόσμενη δημόσια εμφάνισή του μέσα σε συρμό του μετρό έγινε αυθόρμητα viral, με δεκάδες φωτογραφίες και σχόλια να κατακλύζουν στη συνέχεια τα κοινωνικά δίκτυα.

Διάβασε επίσης: «Next stop… Cardi B»: Η ράπερ γίνεται η φωνή του μετρό της Νέας Υόρκης

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο 69χρονος ηθοποιός, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια, μετακινήθηκε σαν οποιοσδήποτε επιβάτη τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς συνοδεία ασφαλείας ή ιδιαίτερη διακριτική μεταχείριση. Παρέμεινε ήρεμος και χαμηλών τόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γεγονός που ξάφνιασε τους συνεπιβάτες του, οι οποίοι δεν περίμεναν να δουν τον πρωταγωνιστή του «Forrest Gump» ανάμεσά τους.

Η εμφάνισή του ήταν διακριτική, λες και ήθελε να περάσει απαρατήρητος. Φορούσε χακί μπουφάν πάνω από σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ. Είχε μαζί του γυαλιά και προστατευτική μάσκα προσώπου που κάλυπτε σημαντικό μέρος των χαρακτηριστικών του. Παρ’ όλα αυτά, μερικοί παρατηρητικοί επιβάτες τον αναγνώρισαν και έβγαλαν φωτογραφίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν αμέσως στο διαδίκτυο προκαλώντας έκρηξη σχολίων.

Η είδηση μεταδόθηκε ταχύτατα από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η συντάκτρια Deirdre Durkan-Simonds της «Daily Mail» ανέφερε ότι «ο Tom Hanks άφησε πολλούς Νεοϋορκέζους άφωνους όταν προτίμησε να μετακινηθεί με το μετρό, όπως χιλιάδες κάτοικοι της πόλης σε καθημερινή βάση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διάσημοι του Χόλιγουντ αποφεύγουν τη χλιδή των ιδιωτικών μετακινήσεων και χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Μανχάταν. Ο Harrison Ford, για παράδειγμα, έχει φωτογραφηθεί αρκετές φορές να χρησιμοποιεί το μετρό, ενώ και άλλοι αστέρες έχουν κάνει ανάλογες εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα