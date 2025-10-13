Celeb News 13.10.2025

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο μαιευτήριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Τζένη Θεωνά, η οποία πριν 8 ημέρες έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει επιστρέψει σπίτι με το μωράκι της και το απόγευμα της Κυριακής 12/10 θέλησε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο μαιευτήριο.

«Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Στην αγκαλιά μας μας έδωσαν το αγοράκι μας ο γιατρός και η μαία μας.

Οι δυο τους είναι δίπλα μου εδώ και 15χρόνια, ανά πάσα στιγμή, για ό,τι χρειαστώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά και να αναλύσω την σχέση μας κι αυτό που αισθάνομαι.

Θα πω μόνο ότι στην οικογένεια μας που μεγάλωσε ανήκει πλέον και ο γιατρός και η μαία μας. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς. Hello Baby» έγραψε χαρακτηριστικά η Τζένη Θεωνά στη λεζάντα.

