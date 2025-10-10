Celeb News 10.10.2025

Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

Αναστασία Ρουβά
Ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι ξεκινά για την Αναστασία Ρουβά, πάντα με την υποστήριξη της οικογένειάς της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αναστασία Ρουβά, πρωτότοκη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, έχει πια μεγαλώσει και βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις σπουδές της στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η Real News, η νεαρή Αναστασία σκοπεύει να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό της ταξίδι μέσα στο επόμενο έτος, με την οικογένειά της να βρίσκεται στο πλευρό της.

Αναστασία Ρουβά

Διάβασε επίσης: Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της

Όμορφη, χαρισματική και γεμάτη καλλιτεχνικές ανησυχίες, η Αναστασία έχει ήδη δώσει δείγματα του ταλέντου της, τόσο μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, όπου τη βλέπουμε να τραγουδά, να χορεύει ή να παίζει μουσική, συχνά δίπλα στον πατέρα της, όσο και μέσα από συμμετοχές σε καλλιτεχνικές δράσεις. Μάλιστα, πέρυσι παρουσίασε έργα της σε έκθεση με δημιουργίες νεαρών καλλιτεχνών.

Οι σπουδές της, όπως όλα δείχνουν, θα έχουν έντονο καλλιτεχνικό προσανατολισμό, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

@anastasia.rvs♬ original sound – anastasia

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αναστασία ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, με σύμμαχο την οικογένειά της και μια έντονη δημιουργική σπίθα.

@anastasia.rvs♬ original sound – anastasia

Διάβασε επίσης: Μεγάλωσε! Η κόρη της Πέγκυς Ζήνα έγινε 14 – Οι σπάνιες φωτογραφίες που συγκινούν!

Αναστασία Ρουβά ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ ΚΟΡΗ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
