Beauty 10.10.2025

Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!

mallia_xrwma
Οι ζεστοί χαλκινοί και κοκκινωποί τόνοι χαρίζουν λάμψη, ζωντάνια και ανανεωμένη όψη σε κάθε τύπο επιδερμίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος το φθινόπωρο, η πιο hot απόχρωση στα μαλλιά ξεφεύγει από τα κλασικά καστανά και ξανθά και στρέφεται σε πιο ζεστούς, κοκκινωπούς τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρώμα που συνδυάζει φρεσκάδα, λάμψη και ζωντάνια, προσφέροντας μία εντυπωσιακή αλλαγή χωρίς να φαίνεται υπερβολικό. Οι κομμωτές επισημαίνουν ότι αυτή η τάση ταιριάζει σε κάθε ηλικία, χαρίζοντας όγκο και σχήμα στα μαλλιά.

Αυτό που κάνει το φετινό φθινοπωρινό χρώμα τόσο ξεχωριστό είναι η ικανότητά του να αναδεικνύει κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά χαρακτηριστικά. Οι ζεστοί, χαλκινοκόκκινοι τόνοι φωτίζουν το πρόσωπο, μειώνουν την κουρασμένη όψη και προσδίδουν μια νεανική αίσθηση, χωρίς να απαιτούν συνεχόμενη περιποίηση ή υπερβολική συντήρηση. Αυτή είναι η ιδανική εποχή για όσες θέλουν μία αλλαγή που να κολακεύει αλλά και να εντυπωσιάζει.

ginger_hair
https://www.instagram.com/olivierdachkin_officiel/

Διάβασε επίσης: Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

Το φθινοπωρινό χρώμα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα

Φέτος, κυριαρχούν οι χάλκινοι, πορτοκαλί και κοκκινωποί τόνοι, οι οποίοι προσφέρουν μία ζεστή και ζωηρή αίσθηση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές celebrities έχουν ήδη υιοθετήσει αυτές τις αποχρώσεις. H Elizabeth Olsen, η Leighton Meester, η Pamela Anderson και η Lily James έχουν επενδύσει σε χαλκινοκόκκινες βάσεις που αναδεικνύουν κάθε τύπο προσώπου και επιδερμίδας.

ginger_mallia
https://www.instagram.com/itsmeleighton/

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του χρώματος είναι ότι φωτίζει το πρόσωπο και αναζωογονεί την εμφάνιση. Οι χάλκινοι τόνοι, λόγω της θερμότητας που αντανακλούν γύρω από το πρόσωπο, απαλύνουν σκιές και σημάδια κούρασης, προσφέροντας φυσική λάμψη.

Το κόκκινο που σου ταιριάζει

Ginger Blonde

Το ginger blonde είναι ιδανική απόχρωση για όσες θέλουν λαμπερά μαλλιά με εκλεπτυσμένη αίσθηση. Ταιριάζει σε ανοιχτόχρωμες ή ροζ επιδερμίδες, προσφέροντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα και έξτρα λάμψη. Η ευελιξία της επιτρέπει αλλαγές σε ξανθό χαλκινοκόκκινο, χρυσό-χαλκινοκόκκινο ή καστανό-χαλκινοκόκκινο, φωτίζοντας ολόκληρο το πρόσωπο.

gigner_mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Spicy Ginger

Η spicy ginger είναι μία έκρηξη ζωντάνιας και φρεσκάδας. Συνδυάζει χαλκινοκόκκινους τόνους σε μπαλαγιάζ, δίνοντας φυσική λάμψη και φωτεινότητα στο πρόσωπο. Ταιριάζει σε θερμούς ή ουδέτερους τόνους επιδερμίδας και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα αναζωογονητικό και ζωντανό look.

ginger_mallia
https://www.instagram.com/paolo_glamlab/

Brown red copper

Το καστανο-χαλκινοκόκκινο συνδυάζει καφέ, χάλκινες και κοκκινωπές αποχρώσεις για χρώμα με βάθος και αντίθεση. Ιδανικό για καστανές βάσεις που θέλουν να αναδείξουν το κούρεμα, ταιριάζει σε μεσαίες και σκούρες επιδερμίδες, προσφέροντας ζεστασιά και στιλ. Είναι η επιλογή για όσες θέλουν ένα εντυπωσιακό αλλά κομψό αποτέλεσμα, χωρίς να χάνεται η φυσικότητα και η ισορροπία στο look.

ginger_mallia
https://www.instagram.com/santi.kevinmurphy/

Διάβασε επίσης: Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends μαλλιά ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

10.10.2025
Επόμενο
Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

10.10.2025

Δες επίσης

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump
Life

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

10.10.2025
Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!
Beauty

Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

10.10.2025
Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!
Fashion

Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί
Food

Παγκόσμια Ημέρα Αυγού: Το αυγό είναι το πιο Gen Z τρόφιμο και να γιατί

10.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς
Life

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς

10.10.2025
Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα
Fashion

Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

09.10.2025
Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν
Fashion

Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

09.10.2025
Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal
Beauty

Η Kris Jenner έγινε ξανθιά και είναι ίδια η Kendal

09.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

09.10.2025
Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος
Fashion

Ξέχνα το μαύρο: Αυτές είναι οι μπότες που φοράνε όλες φέτος

09.10.2025
Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή
Life

Από τον Instagrammer μέχρι τον υπναρά: Τα 5 είδη ταξιδιωτών που συναντάς σε κάθε εκδρομή

09.10.2025
Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν
Beauty

Η Zendaya έκανε το flipped lob το απόλυτο χτένισμα για αυτή τη σεζόν

09.10.2025
7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου
Fashion

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

09.10.2025
Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού
Fashion

Αυτό είναι το fashion item που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όλα τα catwalks του Παρισιού

09.10.2025
Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό
Life

Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό

08.10.2025
Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα
Fitness

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

08.10.2025
Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε
Food

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

08.10.2025
Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο
Life

Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

08.10.2025
Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν
Life

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

08.10.2025
Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami
Life

Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami

08.10.2025
Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!
Beauty

Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!

08.10.2025