Bye-bye ξανθό, bye-bye καστανό – Tο νέο χρώμα μαλλιών είναι εδώ!

Φέτος το φθινόπωρο, η πιο hot απόχρωση στα μαλλιά ξεφεύγει από τα κλασικά καστανά και ξανθά και στρέφεται σε πιο ζεστούς, κοκκινωπούς τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρώμα που συνδυάζει φρεσκάδα, λάμψη και ζωντάνια, προσφέροντας μία εντυπωσιακή αλλαγή χωρίς να φαίνεται υπερβολικό. Οι κομμωτές επισημαίνουν ότι αυτή η τάση ταιριάζει σε κάθε ηλικία, χαρίζοντας όγκο και σχήμα στα μαλλιά.

Αυτό που κάνει το φετινό φθινοπωρινό χρώμα τόσο ξεχωριστό είναι η ικανότητά του να αναδεικνύει κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά χαρακτηριστικά. Οι ζεστοί, χαλκινοκόκκινοι τόνοι φωτίζουν το πρόσωπο, μειώνουν την κουρασμένη όψη και προσδίδουν μια νεανική αίσθηση, χωρίς να απαιτούν συνεχόμενη περιποίηση ή υπερβολική συντήρηση. Αυτή είναι η ιδανική εποχή για όσες θέλουν μία αλλαγή που να κολακεύει αλλά και να εντυπωσιάζει.

Το φθινοπωρινό χρώμα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα

Φέτος, κυριαρχούν οι χάλκινοι, πορτοκαλί και κοκκινωποί τόνοι, οι οποίοι προσφέρουν μία ζεστή και ζωηρή αίσθηση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές celebrities έχουν ήδη υιοθετήσει αυτές τις αποχρώσεις. H Elizabeth Olsen, η Leighton Meester, η Pamela Anderson και η Lily James έχουν επενδύσει σε χαλκινοκόκκινες βάσεις που αναδεικνύουν κάθε τύπο προσώπου και επιδερμίδας.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του χρώματος είναι ότι φωτίζει το πρόσωπο και αναζωογονεί την εμφάνιση. Οι χάλκινοι τόνοι, λόγω της θερμότητας που αντανακλούν γύρω από το πρόσωπο, απαλύνουν σκιές και σημάδια κούρασης, προσφέροντας φυσική λάμψη.

Το κόκκινο που σου ταιριάζει

Ginger Blonde

Το ginger blonde είναι ιδανική απόχρωση για όσες θέλουν λαμπερά μαλλιά με εκλεπτυσμένη αίσθηση. Ταιριάζει σε ανοιχτόχρωμες ή ροζ επιδερμίδες, προσφέροντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα και έξτρα λάμψη. Η ευελιξία της επιτρέπει αλλαγές σε ξανθό χαλκινοκόκκινο, χρυσό-χαλκινοκόκκινο ή καστανό-χαλκινοκόκκινο, φωτίζοντας ολόκληρο το πρόσωπο.

Spicy Ginger

Η spicy ginger είναι μία έκρηξη ζωντάνιας και φρεσκάδας. Συνδυάζει χαλκινοκόκκινους τόνους σε μπαλαγιάζ, δίνοντας φυσική λάμψη και φωτεινότητα στο πρόσωπο. Ταιριάζει σε θερμούς ή ουδέτερους τόνους επιδερμίδας και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα αναζωογονητικό και ζωντανό look.

Brown red copper

Το καστανο-χαλκινοκόκκινο συνδυάζει καφέ, χάλκινες και κοκκινωπές αποχρώσεις για χρώμα με βάθος και αντίθεση. Ιδανικό για καστανές βάσεις που θέλουν να αναδείξουν το κούρεμα, ταιριάζει σε μεσαίες και σκούρες επιδερμίδες, προσφέροντας ζεστασιά και στιλ. Είναι η επιλογή για όσες θέλουν ένα εντυπωσιακό αλλά κομψό αποτέλεσμα, χωρίς να χάνεται η φυσικότητα και η ισορροπία στο look.

