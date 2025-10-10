Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

Σε μια χρονιά που η δημοκρατία δοκιμάζεται σε πολλά σημεία του πλανήτη, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει τη María Corina Machado από τη Βενεζουέλα με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αναγνωρίζοντας το αφοσιωμένο έργο της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και την ειρηνική της προσπάθεια για πολιτική μετάβαση σε μια χώρα που παραμένει υπό αυταρχικό καθεστώς.

Η María Corina Machado, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του βενεζουελάνικου δημοκρατικού κινήματος, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής ελευθερίας. Παρά τις διαρκείς απειλές κατά της ζωής της και τον κίνδυνο σύλληψης, επέλεξε να παραμείνει στη Βενεζουέλα, γεγονός που ενέπνευσε εκατομμύρια συμπολίτες της και την ανέδειξε σε σύμβολο θάρρους και αντίστασης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται: «Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται, με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα».

Η María Corina Machado ηγείται εδώ και χρόνια ενός κατακερματισμένου κινήματος της αντιπολίτευσης, καταφέρνοντας να ενώσει διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις γύρω από ένα κοινό αίτημα. Αυτό δεν είναι άλλο από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και την αποκατάσταση μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Όπως σημειώνεται στην απόφαση της Επιτροπής, «αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Μετά την ανακοίνωση του βραβείου, μέλη του Τύπου ρώτησαν την Επιτροπή για ποιο λόγο δεν επελέγη ο Donald Trump, δεδομένης της εκστρατείας που είχε αναπτυχθεί υπέρ του. Ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής απάντησε με σαφήνεια: «Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης, η Επιτροπή έχει δεχθεί αμέτρητες προτάσεις και καμπάνιες υπέρ διαφόρων υποψηφίων. Λαμβάνουμε κάθε χρόνο χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν ονόματα. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μια αίθουσα που περιβάλλεται από τα πορτρέτα όλων των νικητών, μια αίθουσα γεμάτη από θάρρος και ακεραιότητα. Οι αποφάσεις μας βασίζονται αποκλειστικά στο έργο και τη διαθήκη του Alfred Nobel».

Η φετινή επιλογή θεωρείται σαφές μήνυμα υπέρ των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών σε μια εποχή πολιτικών εντάσεων και αμφισβήτησης των θεσμών. Με τη βράβευση της María Corina Machado, η Επιτροπή Νόμπελ τιμά όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και τη συλλογική προσπάθεια όσων μάχονται ειρηνικά για ελευθερία και αξιοπρέπεια στη Βενεζουέλα αλλά και αλλού στον κόσμο. Η María Corina Machado δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη δήλωση μετά την ανακοίνωση, ωστόσο οι υποστηρικτές της μιλούν για μια ιστορική δικαίωση.

