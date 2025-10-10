TV 10.10.2025

Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία

Γιώργος Λιάγκας
Ένας απρόσμενος διάλογος, μια αναστάτωση και η μεγάλη νίκη ενός τηλεθεατή που δεν πίστευε στα αυτιά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής 10/10 στο φινάλε του Πρωινού του ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Λιάγκα και έναν τυχερό τηλεθεατή, ο οποίος κέρδισε το αυτοκίνητο που κληρώθηκε.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής κάλεσε τον Νίκο, ξεκίνησε να του κάνει ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις; Πού σε πετυχαίνω; Αυτοκίνητο έχεις;», με εκείνον στην άλλη γραμμή να ρωτάει επίμονα «ποιος είναι;».

Διάβασε επίσης: Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Ο Γιώργος Λιάγκας όμως δεν απαντούσε αλλά συνέχιζε τις ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να… απειλήσει τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 ότι θα καλέσει την αστυνομία, ενώ μερικά δευτερόλεπτα μετά τους έκλεισε το τηλέφωνο.

Η παραγωγή κάλεσε ξανά τον τυχερό, στον οποίο ανακοινώθηκε αμέσως μετά ότι κέρδισε το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ.

«Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Πρωινό Αντ1
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

10.10.2025
Επόμενο
Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα

Το κασκόλ είναι το αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει τη σιλουέτα σου σε δευτερόλεπτα

10.10.2025

Δες επίσης

Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media
TV

Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media

10.10.2025
1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ
TV

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

09.10.2025
Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα
TV

Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα

09.10.2025
Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025
Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει
TV

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

09.10.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
TV

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025
STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας
TV

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

02.10.2025
Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open
TV

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

02.10.2025
Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
TV

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

01.10.2025
Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε
TV

Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

01.10.2025
Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ
TV

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

30.09.2025
The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ
TV

The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

30.09.2025