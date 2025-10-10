Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία

Ένας απρόσμενος διάλογος, μια αναστάτωση και η μεγάλη νίκη ενός τηλεθεατή που δεν πίστευε στα αυτιά του

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής 10/10 στο φινάλε του Πρωινού του ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Λιάγκα και έναν τυχερό τηλεθεατή, ο οποίος κέρδισε το αυτοκίνητο που κληρώθηκε.

Ειδικότερα, ο παρουσιαστής κάλεσε τον Νίκο, ξεκίνησε να του κάνει ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις; Πού σε πετυχαίνω; Αυτοκίνητο έχεις;», με εκείνον στην άλλη γραμμή να ρωτάει επίμονα «ποιος είναι;».

Διάβασε επίσης: Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Ο Γιώργος Λιάγκας όμως δεν απαντούσε αλλά συνέχιζε τις ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να… απειλήσει τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 ότι θα καλέσει την αστυνομία, ενώ μερικά δευτερόλεπτα μετά τους έκλεισε το τηλέφωνο.

Η παραγωγή κάλεσε ξανά τον τυχερό, στον οποίο ανακοινώθηκε αμέσως μετά ότι κέρδισε το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ.

«Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1