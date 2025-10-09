TV 09.10.2025

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Ράδιο Αρβύλα
Ο Αντώνης Κανάκης και η τηλεοπτική του «συμμορία» επανέρχονται με νέες δόσεις σάτιρας, γέλιου και ρετρό μουσικής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια επίσημη ανακοίνωση για τα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο» προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 10/9 ο ΑΝΤ1.

Η σταθμός αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο ΑΝΤ1, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει πως και αυτήν τη σεζόν τα κορυφαία και αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συχνότητά του.

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας.

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν. Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας. Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη. Υπάρχει, λοιπόν, και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1».

Διάβασε επίσης: «Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Boomers ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Επόμενο
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025

Δες επίσης

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
TV

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025
STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας
TV

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

02.10.2025
Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open
TV

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

02.10.2025
Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
TV

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

01.10.2025
Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε
TV

Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

01.10.2025
Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ
TV

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

30.09.2025
The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ
TV

The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

30.09.2025
Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει
TV

Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει

30.09.2025
The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό
TV

The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό

30.09.2025
Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα
TV

Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα

30.09.2025
Το Mad.gr στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ – Νέα πρόσωπα, φρέσκο περιεχόμενο και διεθνείς παραγωγές
TV

Το Mad.gr στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ – Νέα πρόσωπα, φρέσκο περιεχόμενο και διεθνείς παραγωγές

30.09.2025