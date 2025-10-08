«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

Στην παρούσα φάση οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σάκη Ρουβά έχουν παγώσει

Ματαιώθηκε τελικά η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη «Real Life».

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, δεν έγινε καμία αναφορά στο project του δημοφιλούς τραγουδιστή, το οποίο βρισκόταν υπό συζήτηση.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Ωστόσο, πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σάκη Ρουβά έχουν παγώσει, ενώ έχουν σταματήσει και οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία παραγωγής. Ενώ πριν από μερικούς μήνες η ταξιδιωτική εκπομπή έφτασε κοντά στην έγκριση, πλέον δεν αποκλείεται να «ναυαγήσει» και να μείνει εκτός του σχεδιασμού της ΕΡΤ.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Σάκης Ρουβάς θα παρουσίαζε μία ταξιδιωτική εκπομπή, η οποία περιελάμβανε συνεντεύξεις με επιφανείς Έλληνες της Ομογένειας και μία προσέγγιση της ζωής των Ελλήνων σε χώρες του εξωτερικού.

Τη θέση που κρατά η Δημόσια Τηλεόραση όσον αφορά τη ματαίωση της εκπομπής του Σάκη Ρουβά μετέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από δημοσίευμά της στο “Πρώτο Θέμα” το απόγευμα της Τρίτης.

Αναλυτικότερα, στο δημοσίευμα η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρει: «Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής “υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κόστη αλλά και με την φιλοσοφία της εκπομπής. Στην πορεία των συζητήσεων κάποια δεδομένα διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα αλλιώς να σχεδιάζεται από πλευράς ΕΡΤ και αλλιώς από την πλευρά του Σάκη Ρουβά και της εταιρείας παραγωγής. Έτσι αποφασίστηκε να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι άριστες”, αναφέρουν οι πηγές, “και στο μέλλον, όχι φυσικά στην τρέχουσα σεζόν που έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος, θα συνεργαστούμε πάνω σε άλλες ιδέες. Αυτό το σχέδιο απλώς δεν μας βγήκε, όπως θα θέλαμε».

Διάβασε επίσης: Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ