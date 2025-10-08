TV 08.10.2025

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

ΕΡΤ: Κόπηκε η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά - Ο λόγος
Στην παρούσα φάση οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σάκη Ρουβά έχουν παγώσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ματαιώθηκε τελικά η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη «Real Life».

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, δεν έγινε καμία αναφορά στο project του δημοφιλούς τραγουδιστή, το οποίο βρισκόταν υπό συζήτηση.

sakis rouvas
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Ωστόσο, πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και στον Σάκη Ρουβά έχουν παγώσει, ενώ έχουν σταματήσει και οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία παραγωγής. Ενώ πριν από μερικούς μήνες η ταξιδιωτική εκπομπή έφτασε κοντά στην έγκριση, πλέον δεν αποκλείεται να «ναυαγήσει» και να μείνει εκτός του σχεδιασμού της ΕΡΤ.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Σάκης Ρουβάς θα παρουσίαζε μία ταξιδιωτική εκπομπή, η οποία περιελάμβανε συνεντεύξεις με επιφανείς Έλληνες της Ομογένειας και μία προσέγγιση της ζωής των Ελλήνων σε χώρες του εξωτερικού.

Σάκης Ρουβάς: Αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στην ΕΡΤ
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Τη θέση που κρατά η Δημόσια Τηλεόραση όσον αφορά τη ματαίωση της εκπομπής του Σάκη Ρουβά μετέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από δημοσίευμά της στο “Πρώτο Θέμα” το απόγευμα της Τρίτης.

Αναλυτικότερα, στο δημοσίευμα η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρει: «Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής “υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κόστη αλλά και με την φιλοσοφία της εκπομπής. Στην πορεία των συζητήσεων κάποια δεδομένα διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα αλλιώς να σχεδιάζεται από πλευράς ΕΡΤ και αλλιώς από την πλευρά του Σάκη Ρουβά και της εταιρείας παραγωγής. Έτσι αποφασίστηκε να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι άριστες”, αναφέρουν οι πηγές, “και στο μέλλον, όχι φυσικά στην τρέχουσα σεζόν που έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος, θα συνεργαστούμε πάνω σε άλλες ιδέες. Αυτό το σχέδιο απλώς δεν μας βγήκε, όπως θα θέλαμε».

Σάκης Ρουβάς: Αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στην ΕΡΤ
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Διάβασε επίσης: Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΡΤ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025

Δες επίσης

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025
STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας
TV

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

02.10.2025
Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open
TV

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

02.10.2025
Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
TV

Η μεγάλη χίμαιρα: Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

01.10.2025
Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε
TV

Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

01.10.2025
Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ
TV

Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

30.09.2025
The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ
TV

The Voice: Οι παίκτες που ξεχώρισαν και εξασφάλισαν θέση στα νοκ άουτ

30.09.2025
Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει
TV

Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει

30.09.2025
The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό
TV

The Voice: Δυναμικό comeback στον ΣΚΑΪ αψηφώντας τον ανταγωνισμό

30.09.2025
Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα
TV

Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα

30.09.2025
Το Mad.gr στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ – Νέα πρόσωπα, φρέσκο περιεχόμενο και διεθνείς παραγωγές
TV

Το Mad.gr στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ – Νέα πρόσωπα, φρέσκο περιεχόμενο και διεθνείς παραγωγές

30.09.2025
Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες; Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή Μπογδάνου
TV

Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες; Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή Μπογδάνου

26.09.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: 10+1 λόγοι για να δεις τη σειρά του ALPHA
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: 10+1 λόγοι για να δεις τη σειρά του ALPHA

26.09.2025
MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά
TV

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

26.09.2025