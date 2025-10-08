Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

Aναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer

Ένα καινούργιο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» έδωσε στη δημοσιότητα πριν μερικές ώρες η Focus Features.

Το φιλμ, το οποίο αποτελεί remake της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», περιγράφεται ως μία ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας. Πρωταγωνιστούν οι Emma Stone, Jesse Plemons, Σταύρος Χαλκιάς, Aidan Delbis και Alicia Silverstone.

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy Will Tracy εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Tην παραγωγή υπογράφουν οι Ed Guiney και Andrew Lowe για την Element Pictures, ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Emma Stone για την Fruit Tree, οι Ari Aster και Lars Knudsen της Square Peg, καθώς και οι Miky Lee και Jerry Kyoungboum Ko για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο trailer της «Bugonia», σύμφωνα με το First Showing. Να υπενθυμίσουμε πως η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

