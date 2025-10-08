Screen News 08.10.2025

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

Bugonia trailer
Aναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα καινούργιο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» έδωσε στη δημοσιότητα πριν μερικές ώρες η Focus Features.

Το φιλμ, το οποίο αποτελεί remake της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», περιγράφεται ως μία ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας. Πρωταγωνιστούν οι Emma Stone, Jesse Plemons, Σταύρος Χαλκιάς, Aidan Delbis και Alicia Silverstone. 

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Το Bugonia κυριάρχησε στο Telluride και βάζει πλώρη για τα Oscar

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy Will Tracy εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

www.imdb.com

Tην παραγωγή υπογράφουν οι Ed Guiney και Andrew Lowe για την Element Pictures, ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Emma Stone για την Fruit Tree, οι Ari Aster και Lars Knudsen της Square Peg, καθώς και οι Miky Lee και Jerry Kyoungboum Ko για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποδοχή και εξαιρετικές κριτικές, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο trailer της «Bugonia», σύμφωνα με το First Showing. Να υπενθυμίσουμε πως η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος για το Bugonia στο Φεστιβάλ Βενετίας – 6 λεπτά χειροκροτούσε όρθιο το κοινό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BUGONIA Emma Stone TRAILER Γιώργος Λάνθιμος νέα ταινία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Επόμενο
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025

Δες επίσης

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Cinema

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025
Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»
Cinema

Netflix: Η γκάφα που έκανε με τον νέο κύκλο του «Bridgerton»

06.10.2025
Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock
Cinema

Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

06.10.2025
Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει
Cinema

Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

06.10.2025
Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box
Cinema

Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

05.10.2025
O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)
Cinema

O Nicolas Cage ως Ιωσήφ σε βιβλική ταινία τρόμου (video)

05.10.2025
Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill
Cinema

Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill

05.10.2025
Σκοτεινό και αποκαλυπτικό το νέο trailer του Frankenstein
Cinema

Σκοτεινό και αποκαλυπτικό το νέο trailer του Frankenstein

05.10.2025
Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες
Cinema

Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες

04.10.2025
1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro
Cinema

1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro

04.10.2025
Το Vampire Diaries επέστρεψε στο Netflix και όλοι ξαναζούμε τα εφηβικά μας χρόνια
Cinema

Το Vampire Diaries επέστρεψε στο Netflix και όλοι ξαναζούμε τα εφηβικά μας χρόνια

03.10.2025
Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders
Cinema

Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders

03.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Μαχητής ο Dwayne Johnson, Δράκουλας δια χειρός Luc Besson και το φαινόμενο Ne Zha

03.10.2025
Η σειρά ελληνικής μυθολογίας στο Netflix που κέρδισε το κοινό αλλά κόπηκε πρόωρα
Cinema

Η σειρά ελληνικής μυθολογίας στο Netflix που κέρδισε το κοινό αλλά κόπηκε πρόωρα

03.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ | ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ: Ο DANIEL DAY-LEWIS έρχεται στην Αθήνα!

02.10.2025
Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής
Cinema

Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής

02.10.2025
Το Χόλιγουντ σε αναβρασμό για την AI «ηθοποιό» Tilly Norwood
Cinema

Το Χόλιγουντ σε αναβρασμό για την AI «ηθοποιό» Tilly Norwood

01.10.2025