TV 08.10.2025

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Το Σόι σου
Η ανακοίνωση του σταθμού για τα νέα επεισόδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

«Το σόι σου» επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια και μάλιστα πριν μερικές ώρες το κανάλι μοιράστηκε το πρώτο teaser αλλά και την πρώτη φωτογραφία με όλους τους ηθοποιούς. 

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού: «Το πιο αγαπημένο «σόι» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!

Το Σόι σου: Η πρώτη συνάντηση των ηθοποιών για την ανάγνωση του σεναρίου

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα

Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου».

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Έχουμε το πρώτο spoiler για τα νέα επεισόδια

Alpha TV TRAILER Ελληνικές Σειρές σειρές ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
