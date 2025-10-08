Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

Ο Ed Sheeran ετοιμάζει ένα πρωτοποριακό, μονοπλάνο μουσικό special που θα γυριστεί ζωντανά στους δρόμους της Νέας Υόρκης και θα προβληθεί στο Netflix

Ο Ed Sheeran δεν είναι απλώς ένας ποπ σταρ, είναι ένας δημιουργός που δεν σταματά να πειραματίζεται με τη μουσική, την εικόνα και τις αφηγηματικές φόρμες. Μετά από μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και απρόβλεπτες συνεργασίες, ο Βρετανός τραγουδιστής ετοιμάζει τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα ζωντανό μουσικό special για το Netflix, γυρισμένο σε ένα και μόνο πλάνο, στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Το project φέρει τον τίτλο «One Shot With Ed Sheeran» και θα σκηνοθετηθεί από τον βραβευμένο με Emmy σκηνοθέτη Philip Barantini, γνωστό για το εξαιρετικό του έργο στη σειρά «Adolescence» και την κινηματογραφική επιτυχία «Boiling Point». Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου, με στόχο να προσφέρει στο κοινό μια «πρωτοποριακή, μουσική εμπειρία σε μόνο ένα πλάνο», όπως δήλωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Μια μουσική περιπέτεια

Η ιδέα του Ed Sheeran είναι τολμηρή: μια μοναδική λήψη, χωρίς καμία διακοπή, που θα αποτυπώνει έναν καλλιτέχνη σε συνεχή κίνηση μέσα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Σύμφωνα με την περιγραφή του Netflix, το special θα ακολουθεί τον τραγουδιστή «σε ένα αξέχαστο ταξίδι στους δρόμους της πόλης, καθώς εκπλήσσει περαστικούς με αυτοσχέδιες ερμηνείες των μεγαλύτερων επιτυχιών του».

Ο Philip Barantini, ειδικός στη σκηνοθεσία μονοπλάνων, έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην ένταση και τη ρεαλιστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η συνεχής ροή της κάμερας. Το «One Shot» αναμένεται να συνδυάσει αυτή τη σκηνοθετική μαεστρία με τη φυσική ενέργεια του Ed Sheeran, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα μοιάζει περισσότερο με ζωντανή συναυλία στον δρόμο παρά με παραδοσιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Ο πιο δημιουργικός χρόνος του Ed Sheeran

Το «One Shot» έρχεται να ολοκληρώσει μια χρονιά που αποδεικνύει πόσο ανήσυχο και ευρηματικό πνεύμα είναι ο Ed Sheeran. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το όγδοο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο «Play», συνοδεύοντάς το με μία από τις πιο ευφάνταστες καμπάνιες προώθησης της καριέρας του. Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, έγραψε ιστορία παίζοντας live στο NPR Tiny Desk, ενώ τον Ιούλιο συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή των Wheatus, Brendan B. Brown, σε μια ανατρεπτική εκτέλεση του αγαπημένου του τραγουδιού «Teenage Dirtbag».

Ο Ad Sheeran δεν περιορίστηκε εκεί. Ανέμειξε παραδοσιακή ινδική μουσική με pop μελωδίες, τραγούδησε στα παντζαπικά και συνεργάστηκε με τον Ινδό καλλιτέχνη Arijit Singh για το πολύχρωμο βίντεο του single «Sapphire», που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ινδία. Παράλληλα, τοποθέτησε ροζ τηλεφωνικούς θαλάμους με την επιγραφή «Play» σε όλη την Ευρώπη, ενώ δημιούργησε έναν νοσταλγικό λογαριασμό στο Instagram με σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική και εφηβική του ηλικία, ενόψει του single «Old Phone».

