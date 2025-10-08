Μουσικά Νέα 08.10.2025

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

Ο Ed Sheeran ετοιμάζει ένα πρωτοποριακό, μονοπλάνο μουσικό special που θα γυριστεί ζωντανά στους δρόμους της Νέας Υόρκης και θα προβληθεί στο Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ed Sheeran δεν είναι απλώς ένας ποπ σταρ, είναι ένας δημιουργός που δεν σταματά να πειραματίζεται με τη μουσική, την εικόνα και τις αφηγηματικές φόρμες. Μετά από μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και απρόβλεπτες συνεργασίες, ο Βρετανός τραγουδιστής ετοιμάζει τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα ζωντανό μουσικό special για το Netflix, γυρισμένο σε ένα και μόνο πλάνο, στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Το project φέρει τον τίτλο «One Shot With Ed Sheeran» και θα σκηνοθετηθεί από τον βραβευμένο με Emmy σκηνοθέτη Philip Barantini, γνωστό για το εξαιρετικό του έργο στη σειρά «Adolescence» και την κινηματογραφική επιτυχία «Boiling Point». Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου, με στόχο να προσφέρει στο κοινό μια «πρωτοποριακή, μουσική εμπειρία σε μόνο ένα πλάνο», όπως δήλωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

https://www.instagram.com/teddysphotos/

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

Μια μουσική περιπέτεια

Η ιδέα του Ed Sheeran είναι τολμηρή: μια μοναδική λήψη, χωρίς καμία διακοπή, που θα αποτυπώνει έναν καλλιτέχνη σε συνεχή κίνηση μέσα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Σύμφωνα με την περιγραφή του Netflix, το special θα ακολουθεί τον τραγουδιστή «σε ένα αξέχαστο ταξίδι στους δρόμους της πόλης, καθώς εκπλήσσει περαστικούς με αυτοσχέδιες ερμηνείες των μεγαλύτερων επιτυχιών του».

Ο Philip Barantini, ειδικός στη σκηνοθεσία μονοπλάνων, έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην ένταση και τη ρεαλιστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η συνεχής ροή της κάμερας. Το «One Shot» αναμένεται να συνδυάσει αυτή τη σκηνοθετική μαεστρία με τη φυσική ενέργεια του Ed Sheeran, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα μοιάζει περισσότερο με ζωντανή συναυλία στον δρόμο παρά με παραδοσιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

www.instagram.com/teddysphotos

Ο πιο δημιουργικός χρόνος του Ed Sheeran

Το «One Shot» έρχεται να ολοκληρώσει μια χρονιά που αποδεικνύει πόσο ανήσυχο και ευρηματικό πνεύμα είναι ο Ed Sheeran. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το όγδοο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο «Play», συνοδεύοντάς το με μία από τις πιο ευφάνταστες καμπάνιες προώθησης της καριέρας του. Μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, έγραψε ιστορία παίζοντας live στο NPR Tiny Desk, ενώ τον Ιούλιο συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή των Wheatus, Brendan B. Brown, σε μια ανατρεπτική εκτέλεση του αγαπημένου του τραγουδιού «Teenage Dirtbag».

Ο Ad Sheeran δεν περιορίστηκε εκεί. Ανέμειξε παραδοσιακή ινδική μουσική με pop μελωδίες, τραγούδησε στα παντζαπικά και συνεργάστηκε με τον Ινδό καλλιτέχνη Arijit Singh για το πολύχρωμο βίντεο του single «Sapphire», που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ινδία. Παράλληλα, τοποθέτησε ροζ τηλεφωνικούς θαλάμους με την επιγραφή «Play» σε όλη την Ευρώπη, ενώ δημιούργησε έναν νοσταλγικό λογαριασμό στο Instagram με σπάνιες φωτογραφίες από την παιδική και εφηβική του ηλικία, ενόψει του single «Old Phone».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβεσε επίσης: Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ed Sheeran netflix One Shot With Ed Sheeran Philip Barantini
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Απολέπιση: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα για την επιδερμίδα

Απολέπιση: Ποια είναι η ιδανική συχνότητα για την επιδερμίδα

08.10.2025
Επόμενο
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025

Δες επίσης

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025
Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

07.10.2025
Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Μουσικά Νέα

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

07.10.2025
Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

07.10.2025
Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

07.10.2025
Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s
Μουσικά Νέα

Cult, kitsch και αξεπέραστα: Τα videoclip που έγραψαν ιστορία στα 90’s και 00’s

07.10.2025
Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo
Μουσικά Νέα

Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

07.10.2025
Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα

07.10.2025
Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé
Μουσικά Νέα

Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé

06.10.2025
VIDEOCLIP: Γιώργος Σαμπάνης – Προς Tο Παρόν
Videoclips

VIDEOCLIP: Γιώργος Σαμπάνης – Προς Tο Παρόν

06.10.2025
Trannos: H πολυπλατινένια απονομή στη μεγάλη συναυλία του
Μουσικά Νέα

Trannos: H πολυπλατινένια απονομή στη μεγάλη συναυλία του

06.10.2025
Robbie Williams: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη – Ο λόγος
Μουσικά Νέα

Robbie Williams: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη – Ο λόγος

06.10.2025
Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify

06.10.2025
Ο David Guetta έγινε ο Νο.1 DJ του κόσμου για 5η φορά
Μουσικά Νέα

Ο David Guetta έγινε ο Νο.1 DJ του κόσμου για 5η φορά

06.10.2025
Οι μουσικοί έχουν «cheat code» στον πόνο, λέει η επιστήμη
Μουσικά Νέα

Οι μουσικοί έχουν «cheat code» στον πόνο, λέει η επιστήμη

05.10.2025
Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της
Μουσικά Νέα

Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της

05.10.2025
Η μουσική γράφει ιστορία στο σινεμά – Τα soundtracks όλων των εποχών που έγιναν viral
Reviews

Η μουσική γράφει ιστορία στο σινεμά – Τα soundtracks όλων των εποχών που έγιναν viral

04.10.2025