Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

ταινία Netflix
Η ξεχασμένη σειρά που ανέβηκε στο Netflix και μέσα σε 2 ημέρες σκαρφάλωσε στην κορυφή
Μια σειρά που είχε ολοκληρωθεί πριν χρόνια επέστρεψε στα… φώτα της δημοσιότητας χάρη στο Netflix.

Το crime drama Blindspot, το οποίο προβλήθηκε στο NBC από το 2015 μέχρι το 2020, γνώρισε τεράστια αναζωπύρωση όταν προστέθηκε στη βιβλιοθήκη του Netflix και μέσα σε 48 ώρες βρέθηκε στην κορυφή των πιο δημοφιλών σειρών στις ΗΠΑ στην πλατφόρμα.

Από παλιά σειρά σε νέα viral επιτυχία

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι πως Blindspot δεν ξεκίνησε ως καινούρια παραγωγή υψηλού προϋπολογισμού ή με φανφάρες. Αντίθετα, ήταν μια σειρά που είχε ολοκληρωθεί ήδη και επέστρεψε ως μέρος του καταλόγου Netflix.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες από την κυκλοφορία της στην πλατφόρμα, κατάφερε να μπει στο Top 10 των πιο παρακολουθούμενων σειρών στις ΗΠΑ – κάτι που δείχνει τη δύναμη της πλατφόρμας αλλά και το πόσο απρόσμενα μπορεί να «τυλίξει» το κοινό ένα παλαιότερο έργο.

Τι έπαιξε ρόλο στην αναγέννησή της

  • Ανακαίνιση στο κοινό: Πολλοί θεατές που δεν είχαν παρακολουθήσει τη σειρά παλιότερα ανακάλυψαν το Blindspot μέσω του Netflix.
  • Αλγόριθμοι & προτάσεις: Η πλατφόρμα πιθανώς πρότεινε τη σειρά σε χρήστες που παρακολουθούν παρόμοια περιεχόμενα.
  • Word-of-mouth & social media: Η επανεμφάνισή της σχολιάστηκε στα social media, γεγονός που ώθησε κι άλλους να την «δοκιμάσουν».

Τι σημαίνει αυτό για το Netflix και το streaming γενικά

  • Παλιό δεν σημαίνει παρωχημένο: Μια σειρά που έχει ολοκληρωθεί μπορεί να ζήσει «δεύτερη ζωή» μέσω streaming.
  • Δύναμη του content catalogue: Η αξία μιας πλατφόρμας δεν είναι μόνο στο τι νέες παραγωγές παράγει, αλλά και στο τι έχει στο «ράφι» της.
  • Ανακαλύψεις μέσω πλατφόρμας: Κάτι που είχε χαθεί για πολλούς μπορεί να γίνει η επόμενη μεγάλη έκπληξη αν δοθεί η κατάλληλη προβολή.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

