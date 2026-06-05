Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 05.06.2026

Daniel Radcliffe – Jonathan Groff: Ενώνουν ξανά δυνάμεις στη νέα ταινία «Trust the Man»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι δύο βραβευμένοι ηθοποιοί επιστρέφουν μαζί στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην πίστη και την εμμονή
Πόπη Βασιλείου

Ο Daniel Radcliffe και ο Jonathan Groff θα βρεθούν μαζί στη μεγάλη οθόνη στη νέα τους ταινία με τίτλο «Trust the Man», ένα ψυχολογικό θρίλερ με φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ, που υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο Will Graham. Το project σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είχαν συναντηθεί ξανά στο βραβευμένο με Tony musical «Merrily We Roll Along» του Stephen Sondheim, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και έσπασε ρεκόρ εισπράξεων στο Hudson Theatre.

Ο Daniel Radcliffe σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη νέα σειρά Harry Potter.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο New Jersey. Η ιστορία του «Trust the Man» ακολουθεί έναν φιλόδοξο αξιωματικό του στρατού, ο οποίος αναλαμβάνει να ερευνήσει έναν παρασημοφορημένο στρατιώτη με μυστηριώδες παρελθόν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Καθώς η έρευνα προχωρά, τα όρια ανάμεσα στην πίστη και την εμμονή αρχίζουν να θολώνουν, οδηγώντας τους δύο άνδρες σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση.

Tom Holland: Ο Spider-Man που αρνείται να «κρεμάσει» τη στολή του

Στους παραγωγούς του φιλμ περιλαμβάνονται οι Will Graham, Tonya Davis και Max Linsky για την Invitation Media, ο Luke Rogers και ο Alex Scott, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Jeffrey Soros και Haley Wierengo, με τη Jess Huckle στη συμπαραγωγή. Τα δικαιώματα στις ΗΠΑ εκπροσωπεί η UTA, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Neon International.

Αυτή την περίοδο, ο Jonathan Groff συμμετέχει στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του musical «Octet» του Lin-Manuel Miranda, ενώ ετοιμάζεται και για το θεατρικό του ντεμπούτο με τη Royal Shakespeare Company στο «As You Like It», σε σκηνοθεσία Daniel Evans.

Netflix: Το «I Will Find You» του Harlan Coben έρχεται να γίνει το νέο καλοκαιρινό θρίλερ-εθισμός

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Daniel Radcliffe Jonathan Groff ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Από την Edith Piaf έως τον Freddie Mercury το Your Face Sounds Familiar υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

05.06.2026
Επόμενο
Μαρίνα Σάττι: Νέα διεθνής συνεργασία με τη Zeyne

Μαρίνα Σάττι: Νέα διεθνής συνεργασία με τη Zeyne

05.06.2026

Δες επίσης

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix
Cinema

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix

05.06.2026
Tom Holland: Ο Spider-Man που αρνείται να «κρεμάσει» τη στολή του
Cinema

Tom Holland: Ο Spider-Man που αρνείται να «κρεμάσει» τη στολή του

05.06.2026
«Πού είναι οι Έλληνες;»: Η αιχμηρή κριτική του Guardian στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

«Πού είναι οι Έλληνες;»: Η αιχμηρή κριτική του Guardian στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

04.06.2026
Netflix: Το «I Will Find You» του Harlan Coben έρχεται να γίνει το νέο καλοκαιρινό θρίλερ-εθισμός
Cinema

Netflix: Το «I Will Find You» του Harlan Coben έρχεται να γίνει το νέο καλοκαιρινό θρίλερ-εθισμός

04.06.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ξεκινά το καλοκαίρι με ιστορίες που θα σε καθηλώσουν
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ξεκινά το καλοκαίρι με ιστορίες που θα σε καθηλώσουν

04.06.2026
Το «Hollow» της Lindsey Anderson Beer γίνεται ταινία – Πρωταγωνίστρια η Sydney Sweeney
Cinema

Το «Hollow» της Lindsey Anderson Beer γίνεται ταινία – Πρωταγωνίστρια η Sydney Sweeney

03.06.2026
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος – Mια σπουδαία πορεία που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο
Cinema

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος – Mια σπουδαία πορεία που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο

03.06.2026
Πτώση ενδιαφέροντος για την «Οδύσσεια» – Τι συμβαίνει με τη νέα ταινία του Christopher Nolan;
Cinema

Πτώση ενδιαφέροντος για την «Οδύσσεια» – Τι συμβαίνει με τη νέα ταινία του Christopher Nolan;

03.06.2026
«Πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα»: Η Lily Collins αποχαιρετά τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο
Cinema

«Πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα»: Η Lily Collins αποχαιρετά τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο

03.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας