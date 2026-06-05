Daniel Radcliffe – Jonathan Groff: Ενώνουν ξανά δυνάμεις στη νέα ταινία «Trust the Man»

Οι δύο βραβευμένοι ηθοποιοί επιστρέφουν μαζί στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην πίστη και την εμμονή

Ο Daniel Radcliffe και ο Jonathan Groff θα βρεθούν μαζί στη μεγάλη οθόνη στη νέα τους ταινία με τίτλο «Trust the Man», ένα ψυχολογικό θρίλερ με φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ, που υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο Will Graham. Το project σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είχαν συναντηθεί ξανά στο βραβευμένο με Tony musical «Merrily We Roll Along» του Stephen Sondheim, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και έσπασε ρεκόρ εισπράξεων στο Hudson Theatre.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο New Jersey. Η ιστορία του «Trust the Man» ακολουθεί έναν φιλόδοξο αξιωματικό του στρατού, ο οποίος αναλαμβάνει να ερευνήσει έναν παρασημοφορημένο στρατιώτη με μυστηριώδες παρελθόν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Καθώς η έρευνα προχωρά, τα όρια ανάμεσα στην πίστη και την εμμονή αρχίζουν να θολώνουν, οδηγώντας τους δύο άνδρες σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση.

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Στους παραγωγούς του φιλμ περιλαμβάνονται οι Will Graham, Tonya Davis και Max Linsky για την Invitation Media, ο Luke Rogers και ο Alex Scott, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Jeffrey Soros και Haley Wierengo, με τη Jess Huckle στη συμπαραγωγή. Τα δικαιώματα στις ΗΠΑ εκπροσωπεί η UTA, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Neon International.

Αυτή την περίοδο, ο Jonathan Groff συμμετέχει στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του musical «Octet» του Lin-Manuel Miranda, ενώ ετοιμάζεται και για το θεατρικό του ντεμπούτο με τη Royal Shakespeare Company στο «As You Like It», σε σκηνοθεσία Daniel Evans.

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