Γιώργος Λάνθιμος: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες» – Η δήλωση που αιφνιδίασε τον κινηματογραφικό κόσμο

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη σκηνοθεσία, παρά την ιδιαίτερα παραγωγική του περίοδο τα τελευταία χρόνια

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες σκηνοθέτες με διεθνή καριέρα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι για μια νέα ταινία, αλλά για μια δήλωση που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί στο μέλλον από τη σκηνοθεσία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες, θα δούμε», προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το επόμενο βήμα του.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Γιώργος Λάνθιμος βρίσκεται σε εξαιρετικά παραγωγική φάση της καριέρας του, έχοντας επιστρέψει δυναμικά στον παγκόσμιο κινηματογράφο μετά από μια περίοδο αποχής και έντονης προετοιμασίας νέων έργων. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας The Favourite το 2018, ο Λάνθιμος απομακρύνθηκε προσωρινά από την ενεργή παραγωγή ταινιών για περίπου 5 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών σχεδίων, προετοιμάζοντας μεθοδικά την επόμενη δημιουργική του φάση.

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Η επιστροφή του στον κινηματογράφο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμική, καθώς μέσα σε τρία χρόνια παρουσίασε τρεις ταινίες που συζητήθηκαν έντονα διεθνώς: Poor Things, Kinds of Kindness και Bugonia. Η συνεχής αυτή δραστηριότητα τον επανέφερε στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής. Παρά τη δημιουργική του αναγέννηση, η πρόσφατη τοποθέτησή του δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του. Η φράση του ότι δεν είναι βέβαιος αν θα συνεχίσει να κάνει ταινίες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας παύσης ή ακόμη και μιας πιο μόνιμης απομάκρυνσης από τη σκηνοθεσία.

Η δήλωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η καριέρα του, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης κινηματογραφίας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας το κοινό και τον κινηματογραφικό κόσμο να ερμηνεύσει τα λόγια του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε του επιλογή παρακολουθείται στενά, καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση.

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