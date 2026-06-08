Η Pink «πέταξε» πάνω από το Broadway -Το φαντασμαγορικό show στα Tony Awards

Η αφρόκρεμα του Broadway συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 7 Ιουνίου 2026, στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης για τα 79α βραβεία Tony. Η τελετή, γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, συγκινητικές ομιλίες και μεγάλες νίκες, είχε ως παρουσιάστρια την Pink, η οποία φρόντισε από τα πρώτα λεπτά να κλέψει την παράσταση με την μοναδική της ενέργεια. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς αναδείχθηκαν τα έργα «Death of a Salesman» και «Schmigadoon!».

Η Pink άνοιξε το σόου με έναν τρόπο που θύμισε τις πιο θεαματικές συναυλίες της, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό μουσικό θέαμα εμπνευσμένο από το Broadway. Η ερμηνεία της βασίστηκε στη μεγάλη επιτυχία της «Lady Marmalade» από το soundtrack της ταινίας «Moulin Rouge», ενώ οι ακροβατικές της ικανότητες καθήλωσαν το κοινό.

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Η εκρηκτική έναρξη της Pink

Η βραδιά ξεκίνησε με έναν φόρο τιμής σε ένα κλασικό μιούζικαλ, καθώς η Pink αιωρούταν ψηλά πάνω από τη σκηνή, εκτελώντας εντυπωσιακές περιστροφές στον αέρα, τραγουδώντας το «I’m Flying» από το «Peter Pan». Η εμφάνισή της ήταν ένας συνδυασμός τραγουδιού, χορού και ακροβατικών, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα.

Η εντυπωσιακή έναρξη της Pink διακόπηκε χιουμοριστικά από τον ηθοποιό και πρώην παρουσιαστή των Tony Awards, Neil Patrick Harris. «Γιατί να παρουσιάζεις ένα τόσο παλιό έργο;» τη ρώτησε αστειευόμενος, προσθέτοντας πως «τα ιπτάμενα αγόρια τώρα είναι όλοι βρικόλακες», σε μια αναφορά στο μιούζικαλ «The Lost Boys», το οποίο διεκδικούσε 12 βραβεία εκείνο το βράδυ.

Η Pink απάντησε ότι ήθελε απλώς να δείξει την αγάπη της για το θέατρο, παρότι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Broadway. «Απλώς ανησυχώ μήπως κάποιοι σκέφτονται: “Γιατί παρουσιάζει η Pink τα Tony Awards;”», είπε η τραγουδίστρια, ενώ συνέχιζε τα ακροβατικά της κρεμασμένη ανάποδα πάνω από τη σκηνή.

Μουσικές στιγμές από το Broadway

Λίγο αργότερα, μαζί με τον Neil Patrick Harris, η Pink παρουσίασε ένα φαντασμαγορικό εναρκτήριο νούμερο. Ερμήνευσε αποσπάσματα από τα θρυλικά μιούζικαλ «The Phantom of the Opera», «Les Misérables» και «Wicked», σηκώνοντας μάλιστα τον Harrisαπό το έδαφος με τα πόδια της κατά τη διάρκεια του «Defying Gravity». Τελικά, ο Χάρις την προέτρεψε να είναι απλώς ο εαυτός της, χαρακτηρίζοντάς την «πρωταγωνίστρια που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει». Η βραδιά έκλεισε με μια ολόκληρη στρατιά από αστέρες του Broadway να κατακλύζουν τη σκηνή.