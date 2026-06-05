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Life 05.06.2026

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

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Η φραουλάδα είναι η πιο εύκολη συνταγή για να «κλειδώσεις» τη γεύση του καλοκαιριού σε ένα μπουκάλι που θα σε συντροφεύει όλη τη σεζόν
Πόπη Βασιλείου

Η φραουλάδα είναι από εκείνα τα καλοκαιρινά «μυστικά» που θυμίζουν παιδικά απογεύματα, παγωμένα ποτήρια και αρώματα φρούτων που γεμίζουν την κουζίνα. Πρόκειται για ένα σπιτικό σιρόπι φράουλας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με πολλούς τρόπους: σε νερό για ένα δροσερό ρόφημα, σε σόδα για πιο παιχνιδιάρικη γεύση ή ακόμη και σε κοκτέιλ για πιο καλοκαιρινό twist.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ούτε ειδικό εξοπλισμό ούτε δύσκολες τεχνικές. Μόνο λίγα υλικά και λίγο χρόνο.

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Τα υλικά που θα χρειαστείς

  • 1 κιλό ώριμες φράουλες
  • 700–800 γρ. ζάχαρη (ανάλογα πόσο γλυκιά τη θέλεις)
  • 1 λεμόνι (χυμό)
  • 1/2 ποτήρι νερό

Οι ώριμες φράουλες είναι το «κλειδί» για έντονο άρωμα και φυσική γλυκύτητα.

Φρέσκες κόκκινες φράουλες σε μπολ, έτοιμες για πλύσιμο με αλατόνερο.
pexels.com

Προετοιμασία των φραουλών

  1. Ξεκινάς πλένοντας καλά τις φράουλες και αφαιρώντας τα κοτσάνια τους. Στη συνέχεια τις κόβεις στη μέση ή στα τέσσερα για να βγάλουν πιο εύκολα τα υγρά τους.
  2. Τοποθέτησέ τες σε μια κατσαρόλα και πρόσθεσε τη ζάχαρη από πάνω. Άφησέ τες για περίπου 1–2 ώρες ώστε να «ποτίσουν» και να αρχίσουν να βγάζουν φυσικό σιρόπι.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το βράσιμο που δίνει τη γεύση

  1. Βάζεις την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και προσθέτεις το νερό. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να αρχίσει το μείγμα να δένει.
  2. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις για περίπου 20–30 λεπτά, μέχρι οι φράουλες να μαλακώσουν πλήρως και το υγρό να αποκτήσει έντονο κόκκινο χρώμα.
  3. Στο τέλος προσθέτεις τον χυμό λεμονιού για ισορροπία στη γεύση.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Σούρωμα και αποθήκευση

Αφού κρυώσει λίγο το μείγμα, το περνάς από λεπτό σουρωτήρι ή τουλπάνι για να κρατήσεις μόνο το υγρό. Η φραουλάδα σου είναι πλέον έτοιμη. Τη μεταφέρεις σε αποστειρωμένα μπουκάλια και τη διατηρείς στο ψυγείο.

Πώς να τη σερβίρεις

  • Η σπιτική φραουλάδα είναι απίστευτα ευέλικτη:
  • Ανακατεμένη με παγωμένο νερό για ένα απλό δροσερό ρόφημα
  • Με ανθρακούχο νερό για πιο «spritz» αποτέλεσμα
  • Σε κοκτέιλ με βότκα ή ρούμι για πιο καλοκαιρινή διάθεση
  • Πάνω από παγωτό ή γιαούρτι σαν γλυκό topping
  • Το καλοκαίρι σε ένα μπουκάλι
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η φραουλάδα δεν είναι απλώς ένα σιρόπι. Είναι ένας εύκολος τρόπος να κρατήσεις τη γεύση του καλοκαιριού στο σπίτι σου, κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο. Με λίγα υλικά και ελάχιστο κόπο, έχεις πάντα έτοιμο ένα δροσερό ποτό που θυμίζει διακοπές.

Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν λίγη ζάχαρη και μπορείς να φας χωρίς τύψεις;

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