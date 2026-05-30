Life 30.05.2026

Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν λίγη ζάχαρη και μπορείς να φας χωρίς τύψεις;

Αν θέλεις κάτι γλυκό, δροσερό και φυσικό μέσα στο καλοκαίρι αυτά τα 4 φρούτα μπορείς να απολαμβάνεις άφοβα κάθε μέρα
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι τα φρούτα είναι από τις πιο απολαυστικές συνήθειες. Είναι δροσερά, ελαφριά και γεμάτα βιταμίνες, όμως δεν έχουν όλα την ίδια περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα. Αν προσέχεις τη διατροφή σου ή απλώς θέλεις να κάνεις πιο «έξυπνες» επιλογές μέσα στη μέρα, υπάρχουν συγκεκριμένα φρούτα που μπορείς να καταναλώνεις πιο άφοβα, χωρίς να νιώθεις ότι επιβαρύνεις τον οργανισμό σου.

Φρέσκες κόκκινες φράουλες σε κοντινό πλάνο, έτοιμες για πλύσιμο και κατανάλωση.
Ακολουθούν 4 φρούτα που έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και είναι ιδανικά για καλοκαιρινή κατανάλωση.

1. Φράουλες – Η πιο δροσερή και ελαφριά επιλογή

Οι φράουλες είναι από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα και όχι άδικα. Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε σχέση με άλλα φρούτα και είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Μπορείς να τις φας σκέτες, με γιαούρτι ή ακόμα και σε σαλάτες.

Καρπούζι σαλάτα
2. Καρπούζι – Δροσιά με ελάχιστη επιβάρυνση

Παρότι είναι γλυκό στη γεύση, το καρπούζι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και σχετικά χαμηλά σάκχαρα ανά μερίδα. Είναι ιδανικό για ενυδάτωση τις ζεστές μέρες και μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις κορεσμό χωρίς πολλές θερμίδες.

Φέτα καρπούζι με σχήμα καρδιάς μπροστά από πισίνα
Το καρπούζι αποτελεί μια από τις πιο ενυδατικές τροφές για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

3. Ροδάκινα – Γλυκά αλλά ισορροπημένα

Τα ροδάκινα έχουν φυσική γλυκύτητα, αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ζάχαρης σε σύγκριση με άλλα καλοκαιρινά φρούτα. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ αποτελούν ιδανικό σνακ μέσα στη μέρα.

Ποικιλία από φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα τοποθετημένα σε μπολ για σωστή αποθήκευση και διατήρηση.
4. Βερίκοκα – Μικρά αλλά δυνατά σε θρεπτικά στοιχεία

Τα βερίκοκα είναι από τα πιο ισορροπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Έχουν χαμηλή έως μέτρια περιεκτικότητα σε ζάχαρη και προσφέρουν βιταμίνες Α και C. Είναι εύκολα στη μεταφορά και ιδανικά για γρήγορο σνακ στη δουλειά ή στη θάλασσα.

Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται στερήσεις, αλλά σωστές επιλογές. Με αυτά τα φρούτα μπορείς να απολαμβάνεις τη γεύση και τη δροσιά της εποχής, χωρίς να ανησυχείς για περιττά σάκχαρα.

διατροφή Καλοκαίρι 2026 φρούτα
3 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κατοικίδιό σου από τη ζέστη

Γλώσσα του σώματος: Πώς θα καταλάβεις αν αρέσεις στον άλλον στο πρώτο ραντεβού

Γλώσσα του σώματος: Πώς θα καταλάβεις αν αρέσεις στον άλλον στο πρώτο ραντεβού

3 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κατοικίδιό σου από τη ζέστη

Πώς θα κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό

«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας

Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις

