3 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κατοικίδιό σου από τη ζέστη

Από τη σωστή ενυδάτωση μέχρι τις βόλτες, η προστασία των κατοικιδίων από τη ζέστη είναι απαραίτητη και με αυτούς τους 3 τρόπους γίνεται απλή

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι απολαυστικό για εμάς, με βόλτες, διακοπές και υψηλές θερμοκρασίες που φτιάχνουν τη διάθεση, όμως για τα κατοικίδια η ίδια περίοδος συχνά κρύβει κινδύνους και δυσκολίες. Οι σκύλοι και οι γάτες δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όπως οι άνθρωποι, καθώς δεν ιδρώνουν με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που τους κάνει πιο ευάλωτους στη ζέστη. Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αφυδάτωση, έντονη κόπωση ή ακόμα και θερμοπληξία, ειδικά όταν η έκθεση στον ήλιο είναι παρατεταμένη ή δεν υπάρχει επαρκής σκιά και νερό.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην καθημερινή τους φροντίδα κατά τους θερινούς μήνες, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Με μερικές απλές αλλά σταθερές κινήσεις, όπως η σωστή ενυδάτωση, η αποφυγή της έντονης ζέστης και η δημιουργία δροσερού περιβάλλοντος, μπορείς να κρατήσεις το κατοικίδιό σου ασφαλές και άνετο ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες του καλοκαιριού.

1. Πάντα φρέσκο και δροσερό νερό

Το πιο βασικό αλλά και πιο σημαντικό βήμα είναι η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό, δροσερό νερό. Τα μπολ πρέπει να ανανεώνονται πολλές φορές μέσα στη μέρα, ειδικά όταν έχει καύσωνα. Αν το κατοικίδιο μένει έξω, καλό είναι να τοποθετείς το νερό σε σκιερό σημείο για να μην ζεσταίνεται. Μπορείς επίσης να έχεις περισσότερα από ένα σημεία με νερό μέσα στο σπίτι.

2. Απόφυγε τις βόλτες τις «λάθος» ώρες

Οι βόλτες με τον σκύλο το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα μπορεί να είναι επικίνδυνες λόγω της καυτής ασφάλτου. Οι πατούσες των ζώων είναι ευαίσθητες και μπορούν να καούν εύκολα. Προτίμησε τις πρωινές ή βραδινές ώρες που η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Ένα απλό τεστ είναι να ακουμπήσεις το χέρι σου στο έδαφος, δεν πρέπει να περπατήσει ούτε το κατοικίδιο.

3. Δροσερό περιβάλλον στο σπίτι

Φρόντισε ο χώρος που κινείται ή ξεκουράζεται το κατοικίδιο να είναι δροσερός και σκιερός. Άνοιξε παράθυρα για φυσικό αερισμό ή χρησιμοποίησε ανεμιστήρα/air condition όταν χρειάζεται. Απόφυγε να το αφήνεις σε κλειστούς, ζεστούς χώρους όπως μπαλκόνια χωρίς σκιά ή αυτοκίνητα. Μια δροσερή γωνία στο σπίτι μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην άνεσή του.

Η προστασία των κατοικιδίων από τη ζέστη δεν απαιτεί πολύπλοκες κινήσεις, αλλά συνέπεια και προσοχή στις λεπτομέρειες. Με νερό, σωστό timing στις βόλτες και ένα δροσερό περιβάλλον, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τον κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα ζώα εξαρτώνται από εμάς, ειδικά το καλοκαίρι που οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες. Και με λίγη φροντίδα, μπορούν να απολαμβάνουν κι αυτά το καλοκαίρι με ασφάλεια.

