Life 30.05.2026

Πώς θα κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό

Με αυτούς τους 3 απλούς και οικονομικούς τρόπους θα διατηρήσεις το σπίτι σου δροσερό καθ'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει πραγματικά δύσκολο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και το σπίτι μοιάζει να «κρατάει»  τη ζέστη όλη μέρα. Δεν είναι όμως απαραίτητο να έχεις air condition για να νιώσεις μια σχετική δροσιά μέσα στον χώρο σου.

Κομμάτι αλουμινόχαρτο για τον έλεγχο της υγρασίας στους τοίχους του σπιτιού.
Με 3 απλές καθημερινές κινήσεις μπορείς να μειώσεις αισθητά τη θερμοκρασία και να κάνεις το σπίτι πιο άνετο. Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στη σωστή διαχείριση του φωτός, του αέρα και της θερμότητας που εγκλωβίζεται μέσα στο σπίτι. Αν τα συνδυάσεις σωστά, η διαφορά μπορεί να είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Το καλοκαίρι οι τοίχοι, τα τζάμια και τα έπιπλα απορροφούν θερμότητα και την κρατούν για ώρες, κάνοντας τον χώρο να ζεσταίνεται ακόμη κι όταν έξω έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Γι’ αυτό έχει σημασία να δράσεις προληπτικά μέσα στη μέρα και όχι μόνο όταν ήδη έχει γίνει το σπίτι φούρνος. Με λίγη στρατηγική, μπορείς να κρατήσεις το εσωτερικό πιο δροσερό χωρίς καν να ανοίξεις το κλιματιστικό.

Σαλόνι με λευκό καναπέ, διακοσμητικά μαξιλάρια, δύο παράθυρα και έναν πίνακα ζωγραφικής στον τοίχο.
1. Κράτα τη ζέστη έξω πριν μπει στο σπίτι

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να αποτρέψεις τη ζέστη από το να μπει εξαρχής στο σπίτι. Κράτα τα παράθυρα κλειστά τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» απευθείας και κατέβασε παντζούρια ή στόρια για να μπλοκάρεις την ακτινοβολία. Οι κουρτίνες, ειδικά οι πιο χοντρές ή οι blackout, λειτουργούν σαν προστατευτικό φίλτρο που μειώνει αισθητά τη θερμότητα. Όσο λιγότερο φως μπαίνει απευθείας μέσα, τόσο πιο δροσερός μένει ο χώρος μέσα στη μέρα.

2. Δημιούργησε φυσικό ρεύμα αέρα τη σωστή στιγμή

Όταν πέφτει ο ήλιος και η εξωτερική θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται, τότε είναι η ιδανική στιγμή για αερισμό. Άνοιξε παράθυρα σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού ώστε να δημιουργήσεις φυσικό ρεύμα αέρα που «σπρώχνει» τη ζέστη προς τα έξω. Ένας ανεμιστήρας μπορεί να ενισχύσει αυτό το αποτέλεσμα αν τοποθετηθεί στρατηγικά, ώστε να βοηθά την κυκλοφορία του αέρα. Έτσι το σπίτι ανανεώνεται και «αδειάζει» από τη συσσωρευμένη θερμότητα της ημέρας.

Σαλόνι με πράσινο τοίχο, πορτοκαλί καναπέ και πολύχρωμα έργα τέχνης που προσδίδουν ζωντάνια στον χώρο.
3. Μικρά hacks που ρίχνουν άμεσα την αίσθηση θερμοκρασίας

Πέρα από τον αερισμό, υπάρχουν και μικρά tricks που κάνουν διαφορά στην καθημερινότητα. Ένα μπολ με κρύο νερό μπροστά από τον ανεμιστήρα μπορεί να δώσει πιο δροσερή αίσθηση στον αέρα που κυκλοφορεί. Τα ελαφριά βαμβακερά σεντόνια και ρούχα μέσα στο σπίτι βοηθούν το σώμα να «αναπνέει» καλύτερα και να μην εγκλωβίζει θερμότητα. Ακόμη και ένα γρήγορο χλιαρό ντους μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματος και να σε βοηθήσει να αντέξεις πιο εύκολα τη ζέστη.

Το να κρατήσεις το σπίτι δροσερό χωρίς air condition δεν είναι αδύνατο, απλά χρειάζεται σωστό timing και μερικές έξυπνες συνήθειες μέσα στη μέρα. Από το να μπλοκάρεις τον ήλιο μέχρι να αξιοποιήσεις τον φυσικό αερισμό τη νύχτα, κάθε μικρή κίνηση παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αν τα εφαρμόσεις σταθερά, θα δεις ότι το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο ανεκτό ακόμα και χωρίς κλιματισμό. Το σπίτι σου μπορεί να γίνει πιο «δροσερό» απ’ όσο νομίζεις, αρκεί να του δώσεις τον σωστό ρυθμό μέσα στη μέρα.

Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου

30.05.2026
3 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κατοικίδιό σου από τη ζέστη

30.05.2026

Γλώσσα του σώματος: Πώς θα καταλάβεις αν αρέσεις στον άλλον στο πρώτο ραντεβού
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

