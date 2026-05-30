Πώς να προστατεύσεις την «ψηφιακή» σου παρουσία με 3 κινήσεις: Οδηγός προστασίας απορρήτου

Η ιδιωτικότητα online είναι δικαίωμά σου - Δες πώς θα περιορίσεις την πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα με μερικά κλικ

Στην εποχή που κάθε κλικ, αναζήτηση και εφαρμογή φαίνεται να «σε ακολουθεί» παντού με στοχευμένες διαφημίσεις, η ιδιωτικότητα online έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Δεν χρειάζεται πανικός ούτε υπερβολές. Yπάρχουν απλά, πρακτικά βήματα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το πόσα δεδομένα συλλέγονται για σένα και να περιορίσουν το αίσθημα ότι οι εφαρμογές «σε ακούνε». Με μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις σου μπορείς να αποκτήσεις πολύ μεγαλύτερο έλεγχο απ’ όσο νομίζεις

Παρακάτω θα δεις 3 βασικές κινήσεις που μπορείς να κάνεις άμεσα για να έχεις περισσότερο έλεγχο στο ψηφιακό σου αποτύπωμα και να ενισχύσεις την ιδιωτικότητά σου στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου.

1. Περιόρισε τα permissions των εφαρμογών

Πολλές εφαρμογές ζητούν πρόσβαση σε μικρόφωνο, τοποθεσία ή επαφές χωρίς να το χρειάζονται πραγματικά. Μπες στις ρυθμίσεις του κινητού σου και αφαίρεσε ό,τι δεν είναι απαραίτητο, ειδικά πρόσβαση σε μικρόφωνο και background location.

2. Ρύθμισε τις διαφημιστικές προτιμήσεις

Τόσο σε Android όσο και σε iOS μπορείς να απενεργοποιήσεις ή να περιορίσεις την εξατομίκευση διαφημίσεων. Έτσι μειώνεται η «στοχευμένη» διαφήμιση που βασίζεται στη δραστηριότητά σου.

3. Καθάρισε cookies και ιστορικό τακτικά

Τα cookies είναι ένας από τους βασικούς τρόπους που οι ιστοσελίδες σε «αναγνωρίζουν». Ο τακτικός καθαρισμός τους, μαζί με το browsing history, βοηθά στο να μειώσεις το tracking και να ξεκινάς πιο καθαρά τις online αναζητήσεις σου.

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σου online δεν είναι κάτι περίπλοκο ή απρόσιτο, αλλά μια συνήθεια που χτίζεται σταδιακά με μικρές, συνειδητές επιλογές. Όσο πιο προσεκτικός είσαι με τα δικαιώματα των εφαρμογών, τις ρυθμίσεις σου και τα δεδομένα που μοιράζεσαι, τόσο περισσότερο έλεγχο αποκτάς στο ψηφιακό σου προφίλ. Στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο δεν είναι να «εξαφανιστείς» από το internet, αλλά να το χρησιμοποιείς εσύ και όχι να σε χρησιμοποιεί αυτό.

