Ο «Tsede The Real» στο Mad Radio 106,2: «Κάνω YouTube 10 χρόνια, δεν έχω αφήσει ποτέ το κοινό μου»

O «Tsede The Real» βρέθηκε στο «Mad Weekend Morning» και μίλησε για τα 10 χρόνια στο YouTube και τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Ο Tsede The Real κάνει YouTube σχεδόν 10 χρόνια, χωρίς διακοπή, διατηρώντας στενή σχέση με το κοινό του.

Οι περισσότερες αγορές του για βίντεο αποδεικνύονται άχρηστες, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις όπως μια συσκευή μασάζ ποδιών.

Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι λόγω εμπόλεμης κατάστασης, όπου ένα viral βίντεό του βοήθησε στην εύρεση βοήθειας.

Θαυμάζει την Έλενα Παπαρίζου και θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της, ενώ ανυπομονεί για τα MAD VMA 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο «Tsede The Real» βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Mad Weekend Morning» και μίλησε με τη Διευθύντρια του Mad.gr, Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Σε μια συνέντευξη γεμάτη ενέργεια, αποκλειστικά features και hot παρασκήνια, ο αγαπημένος content creator τα είπε όλα: από τα πρώτα του βήματα στο σχολείο, μέχρι το viral θρίλερ στο Ντουμπάι και τα επικείμενα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ!

Αν κάνεις scroll στα ελληνικά social media, αποκλείεται να μην έχεις πετύχει βίντεό του. O «Tsede The Real» είναι ένας από τους πιο σταθερούς, αυθεντικούς και επιδραστικούς YouTubers της χώρας. Ξεκίνησε από την πλατφόρμα του YouTube με challenge, food reviews και lifestyle vlogs, ενώ πλέον «σκίζει» και στο Instagram, έχοντας χτίσει μια super active κοινότητα που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του step.

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Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο «Tsede The Real» απάντησε στην πρώτη απορία όλων; Πώς προέκυψε το «Tsede»; Ο Δημήτρης έλυσε το μυστήριο, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στα σχολικά του χρόνια. Το Tsede βγαίνει από το επίθετό του, το οποίο είναι Τσεντεκίδης, και έτσι τον φώναζαν οι φίλοι του στο Δημοτικό. «Όλοι Tsede με φωνάζουν. Γενικά το προτιμώ να με φωνάζουν έτσι, μου αρέσει πιο πολύ».

Όσο για τη συνέπειά του στο content creation; Είναι highlight για την ελληνική σκηνή: «Το Youtube το κανω σχεδον 10 χρόνια, δεν το έχω αφήσει ούτε εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνεις όλο αυτή η πορεία χτίζεται συνεχώς. Δεν έχω αφήσει ποτέ το κοινό μου και το κοινό μου δεν έχει αφήσει ποτέ εμένα».

Food & Shopping Confessions: «Οι 9 στις 10 αγορές μου είναι άχρηστες»

Όλοι ξέρουμε τα food videos του, αλλά ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις κάμερες; Όταν η Νατάσσα τον ρώτησε για το πιο περίεργο πράγμα που έχει φάει και δεν έχουμε δει ποτέ, ο Tsede ήταν fully honest: «Στις αρχές δοκίμαζα χειρότερα πράγματα,όπως περίεργες κονσέρβες. Πλέον δεν είμαι τόσο θαραλλέος όσο παλαιότερα είναι η αλήθεια. Τα χειρότερα fast food μαγαζιά ωστόσο είναι συνήθως στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε ωραίο φαγητό. Ακόμα και τα fast food μας ειναι πιο ωραία. Εδώ οι πρώτες ύλες είναι πιο καλές, με αποτέλεσμα και το φαγητό να ειναι πιο καλό».

Όσο για τις δικές του γαστρονομικές προτιμήσεις και τα παιδικά του «τραύματα», αποκάλυψε: «Η μαμά μου με κυνήγαγε να φάω όσπρια και φασολάκια. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Πλέον είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Ακόμα, μου αρέσει πάρα πολύ το σούσι, αλλά κάθε μέρα θα μπορούσα να τρώω κοτόπουλο με ρύζι. Δεν μου αρέσουν γενικά τα καυτερά, ο κόλιανδρος και το ροκφόρ».

Φυσικά, ο ίδιος σχολίασε και τη μανία του με τα unboxing βίντεο και τις αγορές, αποκαλύπτοντας πως έχει πλέον… γεμάτη αποθήκη. «Οι 9/10 αγορές που κάνω για τα βίντεο μου είναι άχρηστες. Έχω μια γεμάτη αποθήκη που φυλάω ότι έχω αγοράσει και για εμένα πλέον το πιο άχρηστο είναι: όλα».

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις! «Είχα πάρει μια συσκευή μασάζ για τα πόδια. Δεν έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ, είναι τέλειο! Δεν το περίμενα», δήλωσε, ενώ συμπλήρωσε με χιούμορ: «Θέλω πολύ να πάρω τη συσκευή αυτή που φτιάχνει παγάκια».

Το «θρίλερ» στο Ντουμπάι και ο εγκλωβισμός

Μια από τις πιο έντονες στιγμές της συνέντευξης ήταν η αναφορά στην περιπέτειά του στο εξωτερικό, όπου λόγω ξαφνικής εμπόλεμης κατάστασης, εγκλωβίστηκε για 7 ημέρες στο Ντουμπάι. Όπως εξήγησε, η δύναμη των social media και η αλληλεγγύη ήταν αυτά που τους έσωσαν. «Ήταν μία εμπειρία. Μας βοήθησει που το video μου έγινε viral. Έγινε πραγματικά δουλειά. Ήμασταν στο αεροδρόμιο και δεν λάβαμε βοήθεια από πουθενά. Με τα repost και το virality που απέκτησε το video, «κινήθηκαν» τα πράγματα. Έτσι, καταφέραμε να βρούμε κάπου να μείνουμε. Ήταν φοβερό όλο αυτό. Με το που απογειωθήκαμε ξεκίνησε ο πόλεμος. Μαζευτήκαμε όλοι από την πτήση και γίναμε ομάδα, μόνο έτσι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε».

Ο ίδιος έκανε focus στη φίλη του, τη Χαρά, η οποία ανέλαβε χρέη leader, συντονίζοντας την επικοινωνία με τους φορείς. «Επιστρέψαμε Ελλάδα μετά από 6 μέρες. Το πιο τρομακτικό ήταν αυτό, ότι δεν ξέραμε πότε θα γυρίσουμε».

Η συνεργασία με τη Μαριάννα Γαρυφαλίδη και τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Περνώντας στα δικά μας, ο «Tsede The Real» μίλησε για τα collab βίντεο με τη Μαριάννα Γαρυφαλίδη, η οποία φέτος είναι η super host των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: «Όταν κάνουμε video μαζί είμαστε 100% οι εαυτοί μας. Το ελάττωμα της Μαριάννας είναι ότι είναι πολύ νευρική, όπως και εγώ».

Όσο για το vibe του; «Είμαι Ζυγός με ωροσκόπο Αιγόκερω», δήλωσε, ενώ αποκάλυψε και τα πλάνα των διακοπών του: «Θα πάω 7 μέρες κρουαζιέρα. Θα φύγουμε από Βαρκελώνη, είναι όνειρο ζωής αυτό το ταξίδι. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου και ήθελα πολύ να ζήσω την εμπειρία».

Έχει περάσει ποτέ internetικό drama; «Έχω περάσει και εγώ παλαιότερα drama, αλλά στο ξεκίνημά μου. Μόνο στο Youtube όμως, ποτέ στα υπόλοιπα social».

Η Eurovision και το «ραντεβού» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο Δημήτρης βρέθηκε φέτος για πρώτη φορά live στην Eurovision και έπαθε shock με την εμπειρία. «Ήταν η πρώτη φορά που πήγα Eurovision και την είδα με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Αυτό που ζήσαμε στο press room ήταν μοναδικό! Θα πήγαινα κάθε χρόνο μόνο και μόνο για το press room, πραγματικά φοβερή εμπειρία».

Ως μέλος της ομάδας των Influencers του MAD Viral, ο «Tsede The Real» θα δώσει φυσικά το «παρών» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ! Μάλιστα, θυμίζουμε ότι 16 και 17 Ιουνίου θα έχει στηθεί το απόλυτο Village έξω από τα βραβεία. Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Village επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και γεμίζει 2 ημέρες με μουσική, αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations και αμέτρητες ευκαιρίες για φωτογραφίες και content.

Ποιο είναι όμως το μεγάλο του icon; «Στα βραβεία των MAD έχω μια αγάπη: Έλενα Παπαρίζου. Ανυπομονώ, είμαι ο μεγαλύτερος fan της Έλενας! Φυσικά ανυπομονώ και για την εμφάνιση της Dara, όπως και του Akyla».

Αν μπορούσε να κάνει το απόλυτο dream collab στο YouTube, η απάντηση κινείται σε pop ρυθμούς: «Θα ήθελα πολύ με την Έλενα Παπαρίζου. Ωστόσο διστάζω, γιατί ακριβώς την θαυμάζω πολύ. Ξέρω όμως ότι η Έλενα είναι φοβερό παιδί. Από το εξωτερικό θα ήθελα την Beyonce», ενώ για live συναυλία που θα ήθελα να παέι, πρόσθεσε: «Θέλω πολύ να δω σε παραγωγή του εξωτερικού την Lady Gaga, αν και την έχω δει στην Αθήνα».

Το μήνυμα στο παρελθόν

Κλείνοντας, ο «Tsede The Real» έκανε μια εξομολόγηση για το αν η ζωή του ταιριάζει με το on-camera πρόσωπό του: «Μου αρέσει πάρα πολύ η ηρεμία και η μοναξιά. Γενικότερα όμως σε μεγάλες παρέες, πάντα είμαι εξωστρεφής γιατί μου δίνει «ζωή» αυτό, με γεμίζει με ενέργεια». Και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να μιλήσει στον «μικρό» Δημήτρη, τι θα του έλεγε; «Συνέχισε και ότι είναι να γίνει, θα γίνει! Δεν θα του έλεγα να αλλάξει τίποτα, ίσως θα τον συμβούλευα να είναι πιο πολύ ο εαυτός του γιατί στις αρχές ήμουν πιο «μαζεμένος»».

Με 10 χρόνια απόλυτης συνέπειας στην πλάτη του, ο «Tsede The Real» αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Αυθεντικός, προσγειωμένος και non-stop δημιουργικός, παραμένει το παιδί της διπλανής πόρτας που δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Κρατάμε τις exclusive ατάκες του, ανυπομονούμε για τα επόμενα viral βίντεό του και, φυσικά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το hot διήμερο 16 και 17 Ιουνίου, όπου όλη η αφρόκρεμα των social media και της μουσικής θα δώσει το «παρών» στο Village των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.