Το Σόι Σου: Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός – Φωτογραφία από τα γυρίσματα

Ο Σόλων Τσούνης μοιράστηκε με τους followers του ένα στιγμιότυπο από τα νέα επεισόδια
Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Το Σόι Σου», επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια, φέρνοντας ξανά στην οθόνη τις δύο οικογένειες που κέρδισαν την καρδιά του κοινού.

Τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ξεκινήσει εδώ καικ λίγο καιρό και μάλιστα πριν μερικές ώρες ο Σόλων Τσούνης δεν άντεξε και αποκάλυψε στους followers του ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα.

Το Σόι Σου: Το spoiler για τα νέα επεισόδια

Συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής της σειράς ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το πρώτο τραπέζι των «Χαμπέων».

Το Σόι σου

«Ε ναι!!!! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός…», έγραψε και όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτησή του έγινε αμέσως viral.

Όπως θα δείτε στην φωτογραφία ποζάρουν οι: Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σόλων Τσούνης, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη και μία από τις δύο κόρες του ζευγαριού Χαμπέα – Τριανταφύλλου.

