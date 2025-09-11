Το Σόι σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος; Οι μέρες προβολής και τα επεισόδια

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA με ολοκαίνουργια επεισόδια και τα φώτα ανοίγουν ξανά για τις θρυλικές οικογένειες των Χαμπέα και Τριανταφύλλο.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες, τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η ημερομηνία της πρεμιέρας παραμένει ακόμα ακαθόριστη, κάτι που επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας μέσα από την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, αφήνοντας υπονοούμενα για επικείμενη ανακοίνωση από το κανάλι.

Αρχικά, ο νέος κύκλος της σειράς «Το Σόι σου» θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα από τη συχνότητα του ALPHA.

Όπως είναι φυσικά αναμενόμενο, η επιστροφή της αγαπημένης κωμικής σειράς θα ταράξει τα νερά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, φέρνοντας πίσω αγαπημένους χαρακτήρες και νέα πρόσωπα-έκπληξη.

«Το Σόι έχει κλειδώσει. Μπαίνει τις επόμενες ημέρες σε γυρίσματα. Οι συντελεστές είναι χαρούμενοι. Η πρώτη έγκριση είναι για 60 επεισόδια και θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα. Γίνεται προσπάθεια να βγει τον Νοέμβριο! Δεν αποκλείεται να βγει στο β’ μισό της σεζόν. Το νέο στοιχείο για το Σόι είναι ότι θα έχουμε γκεστ εμφανίσεις. Η παραγωγή δεν αποκαλύπτει ακόμα τα ονόματα. Το καστ κατά βάση είναι το ίδιο» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

