TV 11.09.2025

Το Σόι σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος; Οι μέρες προβολής και τα επεισόδια

Το σόι σου

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA με ολοκαίνουργια επεισόδια και τα φώτα ανοίγουν ξανά για τις θρυλικές οικογένειες των Χαμπέα και Τριανταφύλλο.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες, τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η ημερομηνία της πρεμιέρας παραμένει ακόμα ακαθόριστη, κάτι που επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας μέσα από την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, αφήνοντας υπονοούμενα για επικείμενη ανακοίνωση από το κανάλι.

Το Σόι Σου

Διάβασε επίσης: Το Σόι σου: Οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στη σειρά – Αναλυτικά οι ρόλοι τους

Αρχικά, ο νέος κύκλος της σειράς «Το Σόι σου» θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα από τη συχνότητα του ALPHA.

Όπως είναι φυσικά αναμενόμενο, η επιστροφή της αγαπημένης κωμικής σειράς θα ταράξει τα νερά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, φέρνοντας πίσω αγαπημένους χαρακτήρες και νέα πρόσωπα-έκπληξη.

Το Σόι σου: Η πρώτη συνάντηση των ηθοποιών για την ανάγνωση του σεναρίου

«Το Σόι έχει κλειδώσει. Μπαίνει τις επόμενες ημέρες σε γυρίσματα. Οι συντελεστές είναι χαρούμενοι. Η πρώτη έγκριση είναι για 60 επεισόδια και θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα. Γίνεται προσπάθεια να βγει τον Νοέμβριο! Δεν αποκλείεται να βγει στο β’ μισό της σεζόν. Το νέο στοιχείο για το Σόι είναι ότι θα έχουμε γκεστ εμφανίσεις. Η παραγωγή δεν αποκαλύπτει ακόμα τα ονόματα. Το καστ κατά βάση είναι το ίδιο» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

Το Σόι Σου

Διάβασε επίσης: Το Σόι σου: Η πρώτη συνάντηση των ηθοποιών στα νέα γυρίσματα (video)

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALPHA ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Η αλήθεια για το πρώτο θρανίο και το μυστήριο του γιατί δεν είσαι εσύ εκεί

11.09.2025
Επόμενο

Back to school: Έλληνες celebrities εύχονται «καλή σχολική χρονιά» στα παιδιά τους

11.09.2025

Δες επίσης

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τη νέα σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τη νέα σειρά του Alpha

11.09.2025
Οι κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση και υπόσχονται γέλιο και Viral ατάκες
TV

Οι κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση και υπόσχονται γέλιο και Viral ατάκες

11.09.2025
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για τον ρόλο της Ευανθίας
TV

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για τον ρόλο της Ευανθίας

10.09.2025
Το Σόι σου: Οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στη σειρά – Αναλυτικά οι ρόλοι τους
TV

Το Σόι σου: Οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στη σειρά – Αναλυτικά οι ρόλοι τους

10.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *