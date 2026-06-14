Ο Ηλίας Βρεττός στο After Dark: «Έχω χάσει ωραίες στιγμές από τη ζωή μου εξαιτίας του άγχους»

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε στο πλατό του After Dark, το Σάββατο 13/6, τον Ηλία Βρεττό σε μια συνέντευξη που τα είχε όλα. Από την καλλιτεχνική του πορεία και τα μαθήματα που πήρε από την τηλεόραση μέχρι την αιφνιδιαστική είσοδο της συζύγου του Αναστασίας Δεληγιάννη, η βραδιά ήταν γεμάτη αποκαλύψεις. Με ένα ποτό στο χέρι και τη διάθεση στα ύψη, οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές που σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε για την εμπειρία του ως παρουσιαστής, εξηγώντας γιατί πλέον απορρίπτει τέτοιες προτάσεις. «Έχω χάσει στιγμές, ωραίες στιγμές της ζωής μου, επειδή κοιτούσα μονίμως το τι θα κάνω μετά, το άγχος. Και δε θέλω να ξανακάνω αυτό το λάθος», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε: «Πραγματικά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους εσάς που ασχολείστε με την τηλεόραση γι’ αυτό που βίωσα 4 μήνες και μου φαινόταν ανυπόφορο. Δηλαδή το να ξυπνάω κάθε πρωί και να κοιτάω πρώτη μου δουλειά το κινητό μου για το τι νούμερα κάναμε χθες». Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως η τηλεόραση επισκίασε την καλλιτεχνική του ταυτότητα, κάτι που τον πόνεσε πολύ, γι’ αυτό και ξεκαθάρισε: «Θα ξανακάνω τηλεόραση μόνο αν υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ που έχει να κάνει με τη μουσική σαν μια προέκταση της δουλειάς μου».

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης έφεραν τα «πάνω κάτω» στο After Dark με τις αποκαλύψεις τους

Η διαχρονικότητα και το τίμημα της σκληρής δουλειάς

Για τον Ηλία Βρεττό, η διαχρονικότητα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Αναφερόμενος στον απαιτητικό χειμώνα του με εμφανίσεις σε τρεις διαφορετικές πόλεις, σημείωσε: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος και απαιτητικός χειμώνας τόσο για τις σωματικές και τις φωνητικές μου αντοχές όσο και για την ψυχολογία μου». Αναλύοντας το μυστικό της επιτυχίας, τόνισε: «Έχουν υπάρξει στιγμές στην καριέρα μου που έκανα πολύ μεγάλη επιτυχία, που δεν μπορώ να πω ότι επαναπαύτηκα, αλλά λίγο ίσως κατέβασα τις στροφές της μηχανής. Όσες φορές το είπα αυτό μου κόστισε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα που έχω πάρει από τη ζωή μου. Να μην επαναπαύεσαι και τη στιγμή της επιτυχίας θα πρέπει να δουλεύεις ακόμη πιο σκληρά για την επόμενη επιτυχία». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ατυχές περιστατικό της επίθεσης στην Κύπρο, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ χοντρό περιστατικό», αλλά εξήγησε: «Αποφάσισα να μην του δώσω παραπάνω έκταση. Δεν ήθελα να χαλάσει ούτε στην ψυχή μου αλλά ούτε και στα μάτια του κόσμου αυτό το πολύ ωραίο που έζησα».

Η γνωριμία και οι 13 άθλοι του Ηλία

Η είσοδος της Αναστασίας Δεληγιάννη έφερε αποκαλύψεις για το πώς γνωρίστηκαν στο εστιατόριο όπου δούλευε το 2015. Η ίδια ήταν αφοπλιστική: «Μου ήταν πολύ αντιπαθής. Ήτανε λίγο θορυβώδης, ήταν έντονος. Δηλαδή τον γνώρισα, μιλούσε βιντεοκλήση με έναν φίλο του, γνώρισα τον φίλο του, λέω πολύ οικειότητα, δεν…». Ο Ηλίας σχολίασε γελώντας: «Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω». Η Αναστασία συμπλήρωσε πως μετά το ατύχημα του Ηλία, εκείνος ήταν «μεταλλαγμένος, ήρεμος», γεγονός που άλλαξε τη γνώμη της, αν και παραδέχτηκε: «Ήμουν σε τελείως λάθος timing για να μπω σε μια καινούργια σχέση».

Η επική ιστορία με το ιδιωτικό αεροπλάνο

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η ιστορία του αεροπλάνου την ημέρα της γιορτής της Αναστασίας. Ο Ηλίας περιέγραψε: «Μου λέει η Αναστασία “θα χάσεις την πτήση σου”. Φεύγω, την έχασα. Έψαχνα να βρω εντεκάμισι ώρα το βράδυ οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Βρήκα ένα αεροπλάνο ιδιωτικό, μου είπαν ένα πολύ μεγάλο νούμερο, εννοείται. Φαντάζομαι ότι ήταν πιο πολλά από τα λεφτά που θα έπαιρνα, 25 ευρώ το είχα κλείσει το εισιτήριο της επιστροφής». Το ρομαντικό τέλος ήταν δικό τους: «Σε αυτό το μισάωρο έχουμε πάει σε ένα ύψωμα πάνω στη Μύκονο. Βλέπουμε πιάτο από κάτω, όλο το γιαλό. Πυροτεχνήματα. Ανάσταση. Μόνοι μας βραχάκι. Χρόνια πολλά αγάπη μου! Ζήσαμε την πιο ρομαντική στιγμή. Τη χρυσοπλήρωσα αλλά το ζήσαμε».