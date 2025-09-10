Το Σόι σου: Οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στη σειρά – Αναλυτικά οι ρόλοι τους

Η ιστορία συνεχίζεται 6 χρόνια μετά και οι αλλαγές είναι πολλές

Το «Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA 6 χρόνια μετά το φινάλε του, με έναν ολοκαίνουριο 6ο κύκλο, γεμάτο νέες ιστορίες και φρέσκα πρόσωπα.

Μάλιστα, εκτός από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές που γνωρίσαμε, θα δούμε και καινούριους χαρακτήρες να μπαίνουν στη ζωή των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το queen.gr, επειδή η ιστορία Χαμπέων και Τριαντάφυλλων μεταφέρεται 6 χρόνια μετά, θα δούμε πλέον τον έφηβο Μένιο και γιο του Κωνσταντίνου από τον πρώτο του γάμο. Η παραγωγή, μετά από οντισιόν έχει κατασταλάξει στον νεαρό ηθοποιό που θα τον υποδυθεί, αλλά δεν θα εμφανιστεί από τα πρώτα επεισόδια.

Αναζητείται επίσης το έφηβο κορίτσι που θα υποδυθεί τη Χαρά, την κόρη του Μιχάλη και της Όλγας ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα μάθουμε και τα δύο πιο μικρά σε ηλικία παιδιά που θα υποδυθούν τον γιο της Αλίνας και του Διονύση αλλά και το εξάχρονο πλέον παιδί που θα υποδυθεί το παιδί που υιοθέτησαν Κωνσταντίνος και Αντωνία πριν το φινάλε της σειράς.

Να υπενθυμίσουμε πως στα τελευταία επεισόδια του 5ου κύκλου ο Σάββας και η Λυδία έχουν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος μαζί με τον γιο τους μένουν στο πατρικό της οικογένειας Τριανταφύλλου, στην Κηφισιά, αφού ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα μένουν πια στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί μετακομίζουν και η Χαρούλα με τον Βαγγέλη, με τη δικαιολογία ότι εκείνη θα γιατροπορέψει τον θείο της Μάριο, που είναι στα τελευταία του, αλλά φυσικά ο κύριος σκοπός της είναι να βρίσκεται κοντά στη Λυδία σε αυτό το νέο της ξεκίνημα.

Ο Βαγγέλης, πριν φύγει, παραχωρεί την αλυσίδα κρεοπωλείων του στον Μιχάλη, λέγοντάς του πως είναι ο μόνος τον οποίο εμπιστεύεται για κάτι τέτοιο, ενώ η Μπέλα μετακομίζει στο πατρικό της. Από εκεί θα ξεκινήσουν και οι νέες ιστορίες, αφού οι ήρωες και οι ζωές τους, έχουν αλλάξει.

