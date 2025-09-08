Maestro in Blue: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τον νέο κύκλο – Η ανάρτηση Ανδριολάτου και Παπακαλιάτη

Ξεκίνησε η προετοιμασία για τον 2ο κύκλο της σειράς που κατέκτησε το Netflix

Η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο κύκλο του Maestro in Blue ξεκίνησε επίσημα, καθώς η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες για τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο Netflix.

Στη σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον δημιουργό της σειράς γράφοντας χαρακτηριστικά: «It’s about time • NEW SEASON • #rehearsals ep1 / MAESTRO IN BLUE @netflix @maestroinblue.tvseries. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!».

Η 4η σεζόν του Maestro in Blue είναι μία από τις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές επιστροφές, καθώς η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία εντός και εκτός Ελλάδας, μιας και ήταν και η πρώτη ελληνική παραγωγή που εντάχθηκε στο παγκόσμιο περιεχόμενο του Netflix.

Οι πληροφορίες για την πλοκή της νέας σεζόν παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, όμως το γεγονός ότι ξεκίνησαν ήδη οι πρόβες φανερώνει πως σύντομα θα έχουμε νέα και πιθανόν την ημερομηνία πρεμιέρας.

Το σίγουρι είναι πως ο 4ος κύκλος θα αποτελείται από 6 επεισόδια, στα οποία θα δοθούν οι απαντήσεις σε ερωτήματα που άφησε ανοιχτά η 3η σεζόν, οδηγώντας τους χαρακτήρες στη λύτρωση… ή στην απόλυτη ανατροπή.

