Αντώνης Ρέμος: «Mαγική» και sold out συναυλία στο Ηρώδειo

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηρώδειο με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti. Από τη «μαγική» βραδιά δεν έλειψε η συγκίνηση, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ταξίδεψε μουσικά το κοινό παρουσιάζοντας με τον μοναδικό τρόπο ερμηνείας του μερικά από τα πολυεπιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια – σταθμούς της 30χρονης πορείας του καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

«Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που έκαναν το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά και να πλημμυρίσει συναισθήματα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας. «Εδώ είμαστε Μαρινέλλα και το λέμε μαζί. Στον κόσμο που σε λάτρεψε, σε λατρεύει και προσεύχεται για σένα», είπε μεταξύ άλλων και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο εκλεκτός καλεσμένος της βραδιάς Jack Savoretti ένωσε με το πρόγραμμά του τη μεσογειακή ψυχή και τη βρετανική φινέτσα, ενώ συναντήθηκε επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο σε ντουέτα – έκπληξη, τα «Il Mondo», «Τι Να Πω (E Penso A Te)» και «Io Che Non Vivo (You Don’t Have To Say You Love Me)».





Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα «Ναφθαλίνη» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου» και το κοινό να χειροκροτεί θερμά τον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε και φιλανθρωπικό πρόσημο, καθώς μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

