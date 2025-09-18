TV 18.09.2025

Το Σόι Σου: Σου έχουμε το πρώτο spoiler για τα νέα επεισόδια

Το Σόι Σου: Το spoiler για τα νέα επεισόδια
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο τηλεοπτικός Βαγγέλης Χαμπέας, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τα όσα θα δούμε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, Το Σόι Σου, επιστρέφει με νέα επεισόδια και οι τηλεθεατές ανυπομονούν πως και πως να δουν και πάλι τις οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star βρέθηκε στο πρώτο γύρισμα της σειράς του Alpha και μίλησε με τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον τηλεοπτικό Βαγγέλη Χαμπέα, ο οποίος προχώρησε σε αποκαλύψεις για τα όσα θα δούμε.

«Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε το Σόι. Καλοί ηθοποιοί, καλοί συνάδελφοι… Χωρίς πρόβα, τώρα θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα με τη Ρένια, μου έδινε το πιάτο κι εγώ γύριζα και το έπιανα στην κουζίνα, αυτό είναι χημεία. Για αυτο και είπαμε όλοι απερίφραστα το “ναι”», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Καμία αλλαγή δεν θα δείτε, θα μας δείτε 6 χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια, τι κάνουν, που πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε οι εγγονές μου η μία πέρασε πανεπιστήμιο και η άλλη έχει γκόμενο και λέει ψέματα, όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες», αποκάλυψε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

«Ο Χαμπέας δεν έχει βγει ακόμα σε σύνταξη. Έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του, Μιχάλη και τον γιο του, έχουν γίνει vegeterian, πέφτουν έξω… Θα γίνει χαμός. Αυτός ασχολείται με τη δουλειά του. Με τη Χαρούλα είναι πολύ αγαπημένοι», τόνισε.

«Εδώ είμαστε στο σπίτι του Σάββα και της Λυδίας στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να γίνει διευθυντής ο Σάββας, αλλά τελικά δεν θα γίνει ποτέ και γίνονται διάφορα ευτράπελα», αποκάλυψε στο τέλος ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

