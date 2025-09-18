TV 18.09.2025

Ο Δικαστής: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 αναμένεται να καθηλώσει με την ένταση και τα διλήμματα που φέρνει στην επιφάνεια
Το νέο trailer της καινούριας σειράς του ΑΝΤ1, Ο Δικαστής, έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή Πρωινό, την Πέμπτη 18/9. Ο Δικαστής κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου στο ΑΝΤ1+ και αναμένεται να συγκλονίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Στη νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ενσαρκώνει έναν δικαστή με άψογο ηθικό υπόβαθρο, αφοσιωμένο τόσο στο γράμμα του νόμου όσο και στην ευημερία του γιου του. Ένας άντρας που καθοδηγείται από τις αρχές του δικαίου και την αδιάσπαστη πατρική αγάπη. Κι όμως, όπως πάντα, η ζωή επιφυλάσσει σύνθετα διλήμματα και δύσκολες αποφάσεις.

Απέναντί του στέκεται ο Νίκος Ψαρράς, στο ρόλο ενός σκληρού και αδίστακτου αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, που κυβερνά με τον φόβο και την εξουσία. Πίσω όμως από τη σκληρή του όψη, κρύβεται μια αδυναμία: η αγάπη για τον γιο του. Όταν οι δρόμοι των δύο πατέρων διασταυρώνονται με οδυνηρό τρόπο, ξεκινά μια αναπόφευκτη και εκρηκτική σύγκρουση.

Η ισορροπία καταρρέει όταν το παιδί του δικαστή εμπλέκεται σε ένα μοιραίο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή του το παιδί του εγκληματία. Το τραγικό αυτό γεγονός γίνεται η σπίθα που θα πυροδοτήσει μια ανελέητη αντιπαράθεση για τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση και, τελικά, για την αλήθεια.

Ο Νίκος Ψαρράς, συντετριμμένος πατέρας, απαιτεί δικαίωση για την απώλεια του γιου του, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές του κόσμου στον οποίο ανήκει. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης παλεύει με τον ίδιο του τον εαυτό και τις αρχές του, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του ακόμη κι αν χρειαστεί να αποκρύψει την αλήθεια.

Η σχέση των δύο αντρών εξελίσσεται σε μια πολυεπίπεδη ιστορία γεμάτη ένταση, ανατροπές και ηθικές συγκρούσεις. Παρ’ ότι βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, τους ενώνει ο κοινός παρονομαστής: η αγάπη για τα παιδιά τους. Και αυτή η αγάπη είναι ικανή να τους οδηγήσει στα άκρα, να υπερβούν τα όρια του νόμου, της ηθικής και του εαυτού τους.

Η σειρά «Ο Δικαστής» αναμένεται να καθηλώσει με την ένταση και τα διλήμματα που φέρνει στην επιφάνεια.

