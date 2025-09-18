Maestro: Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει αποκαλύψεις για τον 4ο κύκλο

Η πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στις ανατροπές που θα υπάρξουν στο σενάριο των νέων επεισοδίων

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Τσαούση μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου για την επιστροφή της τέταρτης σεζόν του Maestro.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συνέχεια της σειράς κι αναφέρθηκε στις ανατροπές που θα υπάρξουν στο σενάριο.

«Ξεκινάμε το Maestro κι είμαστε ενθουσιασμένοι. Το περιμέναμε κι εμείς πως και πως. Χαρήκαμε πολύ. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ότι θα συνεχίσουμε. Όταν μας το ανακοίνωσε ο Χριστόφορος, είπαμε τέλεια. Ήμασταν μαζεμένοι στο σπίτι του και μας το είπε. Σε λίγες ημέρες φεύγουμε κιόλας.» δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Για τις νέες προσθήκες του Γιώργου Χρυσοστόμου και της Ανθής Ευστρατιάδου: «Εξαιρετικοί ηθοποιοί κι άνθρωποι. Θα τους μάθω και καλύτερα. Ανυπομονώ γιατί θέλαμε και νέα παρέα στην παρέα μας»

«Θα γίνουν ανατροπές, θα μπούνε νέοι ρόλοι. Θα γίνει πιο crime κι αστυνομικό» ανέφερε στο τέλος η Κλέλια Αδριολάτου για το Μaestro.

