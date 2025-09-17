Γιατί ρε Πατέρα: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας κωμωδίας του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

Μαύρο χιούμορ, μεγάλα μυστικά και ένα καστ που υπόσχεται να σας καθηλώσει - και εμείς ήμασταν εκεί από το πρώτο λεπτό

Το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, το Mad.gr έδωσε το «παρών» στην avant premiere της νέας μαύρης κωμωδίας του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε Πατέρα», η οποία αναμένεται να κάνει αίσθηση τη φετινή σεζόν. Η προβολή του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού, με όλους τους συντελεστές -ηθοποιούς, σεναριογράφους και δημιουργούς- να βρίσκονται εκεί και να μιλούν ανοιχτά για το νέο τους εγχείρημα.

Το πρώτο επεισόδιο ήταν δυναμικό, γεμάτο έξυπνες ατάκες, καλοδουλεμένο χιούμορ και ξεκάθαρο ταλέντο από το καστ. Αν και δεν θέλουμε να κάνουμε spoil στους τηλεθεατές, μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι η πλοκή ξεκινά με την… κηδεία!

Συγκεκριμένα, η ιστορία ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια της κηδείας του Λευτέρη Τσατσάνη – ενός περιβόητου ρεμαλιού και πρώην νονού της νύχτας – και φέρνει για πρώτη φορά κοντά τα τρία ξεχασμένα παιδιά του, τα οποία δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους, καθώς είναι από διαφορετικούς γάμους. Ο Τσατσάνης, που είχε εγκαταλείψει και τα τρία, αφήνει πίσω του ένα κομμωτήριο, ένα σωρό μυστικά και… 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έκλεψε από ληστεία λίγο πριν πεθάνει.

Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται όταν εμφανίζεται ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), το δεξί χέρι του Τσατσάνη και συνεργός του στη ληστεία. Ο Μιχαήλος απειλεί ευθέως τα παιδιά του εκλιπόντος: αν μέσα σε 24 ώρες δεν του παραδώσει αυτός που πήρε τα λεφτά το μερίδιό του, θα αρχίσει να σκοτώνει.

Η σειρά «Γιατί ρε Πατέρα» συνδυάζει μαύρη κωμωδία, οικογενειακά δράματα, και έναν καταιγιστικό ρυθμό γεμάτο απρόοπτα. Το κεντρικό ερώτημα που στοιχειώνει τη σειρά; Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Αναλυτικά η υπόθεση της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα» του ΑΝΤ1

Όταν ο διαβόητος Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) φεύγει από τη ζωή, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος. Η «κληρονομιά» του περιλαμβάνει ένα κομμωτήριο και μια βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ – λεία από μια ληστεία στην οποία συμμετείχε. Τρία παιδιά από τρεις διαφορετικούς γάμους, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, συναντιούνται για πρώτη φορά στην κηδεία του. Πρόκειται για:

Νίκο (Κωνσταντίνος Λιάρος)

Φώντα (Μιχάλης Μιχαλακίδης)

Βιβή (Θεανώ Κλάδη)

Μαζί τους, εμπλέκονται κι άλλοι «χαρακτήρες-κλειδιά» που προσθέτουν ακόμα περισσότερο χάος:

Η πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ)

Η πρώην σύζυγός του, Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου)

Η κομμώτρια Μάγδα (Νίκη Λάμη)

Ο μανικιουρίστας Δάκης (Θάνος Μπίρκος)

Ο συνεργάτης του στις ληστείες, Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης)

Η πλούσια κολλητή της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη)

Η άγαρμπη αλλά καλόκαρδη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου)

Ο κολλητός της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης)

Και ο πατέρας του, Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος)

Το μυστήριο χτίζεται από την πρώτη κιόλας σκηνή και κορυφώνεται όταν αποκαλύπτεται ότι ο Τσατσάνης έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα παιδιά του, χωρίς να αποκαλύψει ποιο. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται πως δεν γνωρίζουν τίποτα αλλά κάποιος λέει ψέματα. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα…

Τι είδαμε στην avant premiere

Η προβολή του πρώτου επεισοδίου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Το σενάριο είναι γεμάτο ανατροπές και καλογραμμένους χαρακτήρες. Οι ερμηνείες ισορροπούν ανάμεσα στην υπερβολή της κωμωδίας και την ένταση του δράματος, ενώ η σκηνοθεσία αποδίδει με χιούμορ αλλά και ευαισθησία την παρακμή μιας «οικογένειας» που ποτέ δεν υπήρξε.

Οι συντελεστές της σειράς ήταν ιδιαίτερα θετικοί, χαμογελαστοί και ανοιχτοί στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μιλώντας με περηφάνια για τη νέα αυτή δουλειά, η οποία αναμένεται να κερδίσει κοινό όλων των ηλικιών.

Η πρεμιέρα της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα» έρχεται στον ΑΝΤ1 την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 – και εμείς ανυπομονούμε για τη συνέχεια!

