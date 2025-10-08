Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

Η προετοιμασία για το «Moments of your life» έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η πρεμιέρα δεν αναμένεται σύντομα

Με αργό ρυθμό προχωρούν οι ετοιμασίες για τη νέα βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα «Real Life».

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανανέωσε τη συνεργασία της με το κανάλι του Αμαρουσίου με προοπτική να ενταχθεί και με δεύτερη εκπομπή στην prime time. Η προετοιμασία για το «Moments of your life» έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η πρεμιέρα δεν αναμένεται σύντομα.

Διάβασε επίσης: Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

Όπως διαβάζουμε στο δημοσίευμα της εφημερίδας, λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε έρευνα και προεργασία που απαιτεί το πρωτότυπο φορμάτ, η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια οδεύει για το β’ μισό της σεζόν. Στόχος είναι η πρεμιέρα να γίνει με ένα σπέσιαλ επεισόδιο την περίοδο των γιορτών. Στη νέα εκπομπή κάθε καλεσμένος δεν μετέχει απλώς σε μια συνέντευξη για τη ζωή και την πορεία του, αλλά αναβιώνει σημαντικές του στιγμές που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του με virtual τεχνικές.

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η αγαπημένη παρουσιάστρια είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και θα συνεχίσει τη μοναδική της πορεία στον ΑΝΤ1 με το “Rouk Zouk”, κάνοντας το παιχνίδι απόλαυση και καθημερινή υπόθεση.

Η Ζέτα, όμως, πλέον είναι και βραδινός τύπος, αφού το ταλέντο και η δημιουργική της διάθεση μετακομίζουν και στην prime time σε ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο και ανατρεπτικό project. Η ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 αποτελεί την επισφράγιση μίας επιτυχημένης πορείας με σταθερό προορισμό την υψηλών προδιαγραφών ψυχαγωγία» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για την νέα εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια.

Διάβασε επίσης: Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση