Celeb News 08.10.2025

Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift

Taylor Swift Selena Gomez
Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση στάθηκε το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η κολλητή της φίλη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Selena Gomez με νέες φωτογραφίες και βίντεο από το γάμο της με τον Benny Blanco.

Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση στάθηκε το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Taylor Swift, με τίτλο «The Life of a Showgirl».

Taylor Swift Selena Gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Διάβασε επίσης: Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια συνδύασε και τα δύο γεγονότα, μιας και δημοσίευσε υλικό από την προετοιμασία για την μεγάλη ημέρα, αποθέωνοντας την ίδια στιγμή την κολλητή της.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανάρτησε, κάποιος φαίνεται να φτιάχνει το πέπλο στα μαλλιά της Selena Gomez, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Taylor Swift. 

Taylor Swift Selena Gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Αφού δημοσίευσε και άλλες κοινές τους στιγμές από την ημέρα του γάμου της, έγραψε στη λεζάντα: «Προς τιμήν του Showgirl… Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου σχεδόν 20 χρόνια μετά, αλιγάτορα! Σε αγαπώ για πάντα και πάντα».

Διάβασε επίσης: Selena Gomez-Benny Blanco: Όλα όσα συνέβησαν στο γάμο-υπερπαραγωγή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Benny Blanco Selena Gomez Taylor Swift ΓΑΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
Επόμενο
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025

Δες επίσης

Χώρισαν Klavdia και Oge
Celeb News

Χώρισαν Klavdia και Oge

07.10.2025
Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα
Celeb News

Nicole Kidman: Στο front row του οίκου Chanel show ως νέα πρέσβειρα

07.10.2025
Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο
Celeb News

Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

07.10.2025
Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο
Celeb News

Ο Light έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Το συγκινητικό post από το μαιευτήριο

07.10.2025
Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών
Celeb News

Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών

06.10.2025
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη
Celeb News

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

06.10.2025
Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)
Celeb News

Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)

06.10.2025
Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της
Celeb News

Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

06.10.2025
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

06.10.2025
H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli
Celeb News

H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

06.10.2025
Γέννησε η Τζένη Θεωνά – Οι λεπτομέρειες του τοκετού της
Celeb News

Γέννησε η Τζένη Θεωνά – Οι λεπτομέρειες του τοκετού της

06.10.2025
Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση μαζί – Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός
Celeb News

Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση μαζί – Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός

06.10.2025
8 Έλληνες celebrities που σπούδασαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνουν
Celeb News

8 Έλληνες celebrities που σπούδασαν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνουν

06.10.2025
Gwyneth Paltrow-Apple Martin: Μαμά και κόρη στη νέα καμπάνια της GapStudio
Celeb News

Gwyneth Paltrow-Apple Martin: Μαμά και κόρη στη νέα καμπάνια της GapStudio

06.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Τα ζώα των αγαπημένων μας Ελλήνων celebrities
Celeb News

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Τα ζώα των αγαπημένων μας Ελλήνων celebrities

05.10.2025
Στον Jim Carrey θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό César
Celeb News

Στον Jim Carrey θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό César

04.10.2025
Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη που έκανε για τον τοκετό – «Δεν ήταν εύκολο»
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη που έκανε για τον τοκετό – «Δεν ήταν εύκολο»

03.10.2025
Fran Drescher: Η τηλεοπτική νταντά απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της δόξας
Celeb News

Fran Drescher: Η τηλεοπτική νταντά απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της δόξας

03.10.2025
Ιβάν Σβιτάιλο: Η εξομολόγηση του «Τόλη» από το «Να με λες μαμά» για την αυτοκαταστροφή
Celeb News

Ιβάν Σβιτάιλο: Η εξομολόγηση του «Τόλη» από το «Να με λες μαμά» για την αυτοκαταστροφή

02.10.2025
To φωτογραφικό άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Πεκίνο θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια για Κίνα
Celeb News

To φωτογραφικό άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Πεκίνο θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια για Κίνα

02.10.2025
Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

02.10.2025