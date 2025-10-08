Selena Gomez: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της και η αποθέωση στη Taylor Swift

Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση στάθηκε το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η κολλητή της φίλη

Μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Selena Gomez με νέες φωτογραφίες και βίντεο από το γάμο της με τον Benny Blanco.

Αφορμή για αυτή τη δημοσίευση στάθηκε το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Taylor Swift, με τίτλο «The Life of a Showgirl».

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια συνδύασε και τα δύο γεγονότα, μιας και δημοσίευσε υλικό από την προετοιμασία για την μεγάλη ημέρα, αποθέωνοντας την ίδια στιγμή την κολλητή της.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανάρτησε, κάποιος φαίνεται να φτιάχνει το πέπλο στα μαλλιά της Selena Gomez, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται η Taylor Swift.

Αφού δημοσίευσε και άλλες κοινές τους στιγμές από την ημέρα του γάμου της, έγραψε στη λεζάντα: «Προς τιμήν του Showgirl… Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου σχεδόν 20 χρόνια μετά, αλιγάτορα! Σε αγαπώ για πάντα και πάντα».

