Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

Με τον Liam Hemsworth πλέον στη θέση του Henry Cavill, το σύμπαν του Witcher κάνει restart

Το The Witcher επιστρέφει στο Netflix με την πιο πολυσυζητημένη σεζόν μέχρι σήμερα. Το πρώτο trailer της 4ης σεζόν μόλις κυκλοφόρησε και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον… νέο Geralt.

Ο Liam Hemsworth αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στη θέση του Henry Cavill, και το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από ενδιαφέρον. Οι πρώτες σκηνές τον δείχνουν να φορά την εμβληματική πανοπλία του Witcher, ενώ η σειρά διατηρεί το γνώριμο, σκοτεινό της ύφος: μάχες, μαγεία, τέρατα και έντονες συναισθηματικές στιγμές γεμίζουν το trailer από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Η ιστορία συνεχίζεται με τον Geralt να αναζητά την Ciri, η οποία φαίνεται να ακολουθεί πλέον έναν πιο επικίνδυνο και μοναχικό δρόμο, πλάι στους Rats, μια παρέα αμφιλεγόμενων χαρακτήρων. Παράλληλα, η Yennefer ενώνει δυνάμεις με τα Ξωτικά για να αντιμετωπίσει τον ισχυρό Vilgefortz. Όλοι οι ήρωες βαδίζουν προς μια νέα ισορροπία, πιο εύθραυστη και σκοτεινή από ποτέ.

Η 4η σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου 2025, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί πως η 5η θα είναι και η τελευταία. Στο καστ προστίθεται και ο Laurence Fishburne στον ρόλο του Regis, ενός μυστηριώδους χαρακτήρα που, όπως όλα δείχνουν, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Το The Witcher επιστρέφει πιο φιλόδοξο, πιο σκοτεινό και με διάθεση να αφήσει νέο αποτύπωμα.

