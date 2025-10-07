Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

Μια φαινομενικά τέλεια ζωή κρύβει μια επικίνδυνη αλήθεια και το Netflix την αποκαλύπτει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο

Η νέα ισπανική σειρά «Ángela» έχει ήδη καταφέρει να σαρώσει στα top 10 του Netflix, κερδίζοντας τα βλέμματα των θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τι είναι το «Ángela» στο Netflix

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη γυναίκα που στην επιφάνεια έχει ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί «ιδανική οικογένεια».

Όμως, πίσω από τις κλειστές πόρτες, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο σύζυγός της, Γκονσάλο, αποδεικνύεται ότι ασκεί ψυχολογική και συναισθηματική βία, κρατώντας την Ángela παγιδευμένη σε μια συναισθηματική φυλακή.

Διάβασε επίσης: Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

Η πλοκή παίρνει ανατροπές όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο Έντου, ένας παλιός συμμαθητής της, προκαλώντας εκρήξεις και φέρνοντας στην επιφάνεια μυστικά που όλοι νόμιζαν ότι είχαν θαφτεί. Η σειρά αποτελείται από 6 επεισόδια, γεγονός που την καθιστά ιδανική για binge watching.

Γιατί κατακτά το κοινό

Συναίσθημα και ένταση: Η σειρά πατάει πάνω στο ψυχολογικό θρίλερ και εξερευνά το πώς η βία και ο έλεγχος μπορούν να καμουφλαριστούν κάτω από μια «τέλεια» εικόνα.

Ανατροπές και σασπένς: Κάθε επεισόδιο φέρνει νέα στοιχεία και υποψίες, κρατώντας το ενδιαφέρον ψηλά.

Καταξιωμένο καστ: Η Βερόνικα Σάντσες ερμηνεύει την Ángela με ψυχολογικό βάθος, ενώ η χημεία με τους υπόλοιπους χαρακτήρες συμβάλλει στην ένταση της αφήγησης.

Θέματα που «μιλούν»: Η σειρά θίγει την ενδοοικογενειακή βία, τον φόβο, το πώς κάποιος χάνει τον εαυτό του μέσα σε μια σχέση, θέματα που όλο και περισσότερο απασχολούν το κοινό.

Η «Ángela» γυρίστηκε στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, σε περιοχές όπως το Mundaka, το Bermeo και το Bilbao. Η σειρά είναι η ισπανική εκδοχή του βρετανικού drama Angela Black. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Norberto López Amado και η παραγωγή έχει γίνει από ισπανικές ομάδες όπως η Buendía Estudios.

Αν λοιπόν σου αρέσουν σειρές με έντονη ψυχολογική ένταση, που δεν φοβούνται να δείξουν το «σκοτάδι» πίσω από τις βιτρίνες, τότε η «Ángela» είναι μια εξαιρετική επιλογή. Έχει βάθος, δράμα, χαρακτήρες που σε μαγνητίζουν και κυρίως μια ιστορία που σε κρατάει «κολλημένο» μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box