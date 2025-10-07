Screen News 07.10.2025

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Mel Gibson επιστρέφει με ρόλο-έκπληξη, ενώ η ανερχόμενη Μεξικανή σταρ Renata Notni πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία επιβίωσης και ενοχής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ Mel Gibson και η Μεξικανή ηθοποιός Renata Notni ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Esai Morales στο νέο θρίλερ «Coyote», μια σκληρή και ρεαλιστική ταινία που διαδραματίζεται στα σύνορα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Η ταινία φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Per Prinz, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος και ο Adam J. Goldstein.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Hernán Barroca (Esai Morales), έναν πρώην διακινητή που έχει εγκαταλείψει την παρανομία, αλλά βρίσκεται αναγκασμένος να επιστρέψει στον σκοτεινό κόσμο που νόμιζε πως είχε αφήσει πίσω. Όταν αποφασίζει να βοηθήσει τη Julia (Renata Notni) και τη μικρή της κόρη Maribel να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το παρελθόν του τον καταδιώκει ξανά. Η διαδρομή τους θα προκαλέσει την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, ενώ στην καταδίωξη εμπλέκεται και ένας πράκτορας της συνοριοφυλακής, ο Jack Bradley (Mel Gibson), πατέρας της νεαρής πράκτορα Liz Bradley.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα σκοτεινό θρίλερ γεμάτο ένταση και ανθρωπιά

Το «Coyote» δεν είναι απλώς μια ταινία δράσης. Είναι ένα ανθρώπινο δράμα που εξερευνά τις έννοιες της λύτρωσης, του φόβου και της επιβίωσης, σε έναν κόσμο όπου τα σύνορα δεν χωρίζουν μόνο χώρες, αλλά και συνειδήσεις. Ο Mel Gibson υποδύεται έναν βετεράνο στρατιώτη του αμερικανικού στρατού που βλέπει τον γιο του να υπηρετεί στην υπηρεσία συνοριοφυλακής. Ο ρόλος του συνδυάζει σκληρότητα και ευαισθησία, αποκαλύπτοντας έναν άνθρωπο που παλεύει με τις ενοχές του και τα φαντάσματα του παρελθόντος. Η Renata Notni ενσαρκώνει τη Julia, μια μητέρα που αγωνίζεται να περάσει στην άλλη πλευρά για να προστατεύσει το παιδί της, ενώ ο Esai Morales προσδίδει στο χαρακτήρα του Hernán βάθος και ένταση, ερμηνεύοντας έναν άνδρα που αναζητά λύτρωση σε έναν κόσμο όπου το σωστό και το λάθος σπάνια ξεχωρίζουν.

Ο Mel Gibson, βραβευμένος με δύο Όσκαρ για το «Braveheart», επιστρέφει στην πρώτη γραμμή μετά τη σκηνοθεσία του «Flight Risk» με τον Mark Wahlberg, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε και στη σειρά «The Continental: From the World of John Wick», ενώ προετοιμάζεται να σκηνοθετήσει και να παράγει τη δίδυμη συνέχεια «Resurrection of The Christ», συνέχεια της εμβληματικής του ταινίας «The Passion of the Christ» του 2004.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Renata Notni, μία από τις πιο σημαντικές Μεξικανές ηθοποιούς της γενιάς της, πρωταγωνίστησε στην αναβίωση του «Zorro» το 2024 και πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της σειράς «Day One», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ισπανικά αργότερα μέσα στη χρονιά. Έχει επίσης ξεχωρίσει με τις ερμηνείες της στις σειρές «El Dragón: Return of a Warrior» και «La Venganza de las Juanas».

Το «Coyote» υπόσχεται να συνδυάσει τη σκληρότητα ενός θρίλερ με τη συναισθηματική ένταση ενός κοινωνικού δράματος. H ταινία επιχειρεί να φωτίσει τους ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο κόσμους και να δείξει πως ακόμη και μέσα στο σκοτάδι, η ελπίδα και η λύτρωση μπορούν να βρουν χώρο. Ο Mel Gibson, η Renata Notni και ο Esai Morales συναντώνται σε μια ιστορία όπου οι χαρακτήρες δεν παλεύουν μόνο για τη ζωή τους, αλλά και για το δικαίωμα να ξαναγράψουν το παρελθόν τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

