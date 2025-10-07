Beauty 07.10.2025

Καφέ μάσκαρα: Το φθινοπωρινό beauty trend που πρέπει να δοκιμάσεις

kafe_mascara
Μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή λεπτομέρεια που αναβαθμίζει κάθε look, από soft καθημερινό μέχρι chic evening looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος το φθινόπωρο, οι κλασικές μαύρες βλεφαρίδες δίνουν τη θέση τους στο ζεστό καφέ. Η ουδέτερη απόχρωση ορίζει διακριτικά τις βλεφαρίδες, προσφέροντας ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα που δίνει αέρα effortless glam σε κάθε μακιγιάζ.

Από βαθύ espresso μέχρι γλυκό σοκολατί, οι αποχρώσεις καλύπτουν κάθε προτίμηση, ιδανικές για όσες θέλουν να ανανεώσουν το καθημερινό τους look χωρίς υπερβολές. Το καφέ κρατά την εμφάνιση απαλή και φυσική, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα μάτια και δίνει διαστάσεις στο βλέμμα.

Διάβασε επίσης: Bambi brunette: Η καστανή απόχρωση που έχουν αγαπήσει οι celebrities για το φετινό φθινόπωρο

kafe_mascara
https://www.instagram.com/cherishbrookehill/

Φυσική oμορφιά

Ακόμα και ένα ελάχιστο πέρασμα καφέ μάσκαρας μπορεί να αναδείξει το βλέμμα χωρίς να φαίνεται βαριά. Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις τονίζουν διακριτικά τις βλεφαρίδες και ολοκληρώνουν ένα ultra-natural αποτέλεσμα.

kafe_maskara
https://www.instagram.com/davidrazzano/

Απαλό μακιγιάζ

Το καφέ αναδεικνύει υπέροχα το ήπιο μακιγιάζ. Ακόμα και με λίγη δόση ρουζ ή ένα διακριτικό lip gloss, οι βλεφαρίδες αποκτούν φυσική ένταση χωρίς να απαιτείται full glam.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/brittsully/

Chic eyeliner

Σε ένα καλοδουλεμένο smokey eye με winged eyeliner, το καφέ κρατά την ισορροπία και αποτρέπει την υπερβολική ένταση. Οι βλεφαρίδες ξεχωρίζουν χωρίς να ανταγωνίζονται το eyeliner.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/kaleteter/

Καφέ πάνω στο καφέ 

Η καφέ μάσκαρα αναδεικνύει τα καστανά μάτια, προσθέτοντας βάθος και διάσταση στο βλέμμα. Είναι ιδανική για κάθε τύπο μακιγιάζ, από φυσικό μέχρι πιο sculpted look.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Pop of color

Όταν φοράς έντονο eyeliner, όπως μια χάλκινη απόχρωση, η καφέ μάσκαρα αφήνει τα μάτια να «μιλήσουν» μόνα τους χωρίς να ανταγωνίζεται το χρώμα.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/vincentoquendo/

Smoky chocolate

Το κλασικό smoky eye μπορεί να επαναπροσδιοριστεί σε καφέ παλέτα. Οι στρώσεις από καφέ αποχρώσεις δίνουν δραματικό αλλά ταυτόχρονα απαλό αποτέλεσμα, κρατώντας τα μάτια στο επίκεντρο.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/hungvanngo/

Mix & match

Μπορείς να συνδυάσεις καφέ και μαύρη μάσκαρα για όγκο και διάσταση. Η μαύρη στις πάνω βλεφαρίδες και η καφέ στις κάτω δημιουργούν ισορροπημένο, μαλακό αποτέλεσμα.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/patrickta/

Μaybelline/ Lash Sensational Sky High Mascara

kafe_mascara

Sephora Collection/ Size Up

sephora_kafe_mascara

Radiant/ Magna Lash + Fibers Mascara

kafe_mascara

Διάβασε επίσης: Bouche Mordue: Το μυστικό των Γαλλίδων για χείλη έτοιμα για φίλημα

beauty μακιγιάζ ομορφιά
