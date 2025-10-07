Η Taylor Swift «ανασταίνει» την Οφηλία σε ένα οπτικό υπερθέαμα

Η Taylor Swift σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε ένα videoclip, εμπνευσμένο από τη λογοτεχνία, το σινεμά και την προσωπική της διαδρομή

Η Taylor Swift δεν κυκλοφορεί απλώς videoclip, δημιουργεί κινηματογραφικά γεγονότα. Το μουσικό βίντεο για το «The Fate of Ophelia», το πρώτο από το νέο της album «The Life of a Showgirl», έκανε την πολυαναμενόμενη διαδικτυακή του πρεμιέρα στο YouTube την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, έπειτα από την αποκλειστική του προβολή στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 3 Οκτωβρίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το videoclip στις 14 πρώτες ώρες του στο youtube κατέγραψε 9.102.027 views.

Το video το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor Swift, αποτελεί μια οπτικοποιημένη εξερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, της φήμης και της επανεφεύρεσης. Μέσα από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις, η τραγουδίστρια ενσαρκώνει διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της, από την τραγική Οφηλία του William Shakespeare έως την εκθαμβωτική σταρ του Χόλιγουντ και τη μοντέρνα performer που το κοινό γνωρίζει σήμερα.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify

Από τη λογοτεχνία του Shakespeare στο σύγχρονο θέαμα

Στο «The Fate of Ophelia», η Taylor Swift ξαναγράφει την ιστορία της πιο θλιμμένης ηρωίδας του θεάτρου. Αντί για έναν τραγικό πνιγμό, η δική της Οφηλία επιλέγει τη ζωή.

Στο video, η Taylor Swift αναδύεται από μια κινηματογραφική αναπαράσταση του διάσημου πίνακα του Sir John Everett Millais, που απεικονίζει τη βύθιση της Οφηλίας στα νερά. Στη συνέχεια, μεταμορφώνεται σε αστραφτερή πρωταγωνίστρια ενός musical της Χρυσής Εποχής του Hollywood, σε frontwoman ενός girl group των ’60s, θυμίζοντας τη Ronnie Spector και τις The Ronettes, και τέλος στη σημερινή «showgirl» εκδοχή της, που κλείνει τη βραδιά μόνη, μέσα σε μια μπανιέρα. Η τελική σκηνή του video δείχνει την Taylor Swift ξαπλωμένη μέσα σε μια μπανιέρα με το αστραφτερό φόρεμά της. Πρόκειται για την ίδια εικόνα που κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ «The Life of a Showgirl».

Η εικόνα που έγινε εξώφυλλο

H Taylor Swift εξήγησε πώς γεννήθηκε η ιδέα του εξωφύλλου: «Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με τους Mert Alaş και Marcus Piggott, βρισκόμουν στο τελευταίο setup της ημέρας, μέσα σε μια μπανιέρα, φορώντας ένα αστραφτερό φόρεμα. Μου τράβηξαν τη φωτογραφία, την είδα στην οθόνη και είπα αμέσως “Αυτό είναι το εξώφυλλο”. Ήταν μια περίεργη γωνία, αλλά ένιωσα πως εκείνη η στιγμή τα έλεγε όλα». Η πρόσθεσε: «Για μένα, αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει το τέλος μιας διαδρομής. Έχεις δώσει μια παράσταση τρεισήμισι ωρών, έχεις προετοιμαστεί, έχεις περάσει όλα τα πιθανά εμπόδια. Και μετά, τι κάνεις; Κάνεις ένα μπάνιο. Είναι η στιγμή που τα φώτα σβήνουν, οι κάμερες σταματούν και ξαναγίνεσαι ο εαυτός σου. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια αυτού του άλμπουμ».

Στην ουσία, το βίντεο μιλά για την κόπωση της τελειότητας: για τη γυναίκα που παίζει όλους τους ρόλους μέχρι να εξαντληθεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει, να δημιουργεί και να επιβιώνει.

Η «Showgirl» που σπάει ρεκόρ

Η κυκλοφορία του βίντεο συνοδεύτηκε από τεράστια εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με την εταιρεία Luminate, οι πρώτες ημέρες πωλήσεων του άλμπουμ «The Life of a Showgirl» στις 3 Οκτωβρίου ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της Taylor Swift και τη δεύτερη μεγαλύτερη όλων των εποχών μετά το «25» της Adele.

Το «The Fate of Ophelia» είχε ήδη κάνει την κινηματογραφική του πρεμιέρα στο πλαίσιο του «The Release Party of a Showgirl», ενός κινηματογραφικού event που βρέθηκε απευθείας στην κορυφή του box office με 33 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Το event περιλάμβανε αποκλειστική προβολή του βίντεο, backstage υλικό, αναλύσεις της ίδιας της Swift για τα 12 τραγούδια του άλμπουμ και τα lyric videos τους.

Με το «The Fate of Ophelia», η Taylor Swift αποδεικνύει ξανά πως η δημιουργικότητά της δεν περιορίζεται στη μουσική. Ελέγχει απόλυτα τη σκηνοθεσία, την εικονογραφία και τη θεματική των έργων της, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό statement. Η ίδια φαίνεται να χρησιμοποιεί την Οφηλία όχι ως θύμα, αλλά ως σύμβολο αναγέννησης.

Διάβασε επίσης: Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock