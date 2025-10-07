Μουσικά Νέα 07.10.2025

Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

Η Jisoo των Blackpink  επιστρέφει στη solo σκηνή μετά το «Your Love» με ένα μυστηριώδες project που έχει ήδη προκαλέσει φρενίτιδα στους Blinks
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jisoo των Blackpink είναι έτοιμη να εισβάλει ξανά in your area. Με μια ανάρτηση στο Instagram, η K-pop star προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της. Δημοσίευσε ένα αισθητικά επιβλητικό πόστερ, όπου εμφανίζεται ντυμένη με ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα και μια σκοτεινή φιγούρα στέκεται αινιγματικά στο βάθος.

Στο κάτω μέρος της εικόνας διακρίνεται ο τίτλος «Eyes Closed», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια πρόσθεσε τη φράση: «A duet is near». Χωρίς καμία επιπλέον λεπτομέρεια ή ημερομηνία κυκλοφορίας, το teaser ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει θεωρίες μεταξύ των Blinks σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο μυστηριώδης συνεργάτης της.

https://www.instagram.com/sooyaaa

Διάβασε επίσης: Η ROSÉ κοντά στο να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής, να αποκτήσει Grammy

Το επόμενο βήμα μετά το «Amortage»

Αν επιβεβαιωθεί, το «Eyes Closed» θα είναι το πρώτο νέο solo τραγούδι της Jisoo μετά το EP «Amortage», που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Το project περιλάμβανε τα singles «Earthquake», «Your Love», «Tears» και «Hugs & Kisses» και σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία. Το άλμπουμ ανέβηκε στο No. 11 του Billboard Top Album Sales Chart, ενώ το «Earthquake» έφτασε στο No. 47 του Billboard Global 200. Η Jisoo απέδειξε τότε πως δεν είναι μόνο ένα μέλος ενός από τα πιο επιτυχημένα girl groups στον κόσμο, αλλά και μια αυτόνομη καλλιτέχνιδα με προσωπικό ύφος, φωνή και καλλιτεχνικό όραμα.

https://www.instagram.com/sooyaaa__/

Από πριγκίπισσα… σκοτεινή ηρωίδα

Το πιο πρόσφατο της solo βίντεο, για το τραγούδι «Your Love», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και μαγνήτισε το κοινό με την αισθητική του ονειρικού παραμυθιού. Εκεί, η Jisoo εμφανίζεται με ένα ροζ πριγκιπικό φόρεμα, να περιπλανιέται σε ένα μυστηριώδες, καταπράσινο τοπίο στο Rainforest Wild ASIA Adventure Park της Σιγκαπούρης. Η νέα εικόνα της στο teaser για το «Eyes Closed» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη την εκδοχή, δείχνοντας μια ώριμη, μυστήρια και σκοτεινή Jisoo, έτοιμη να εξερευνήσει διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της και της μουσικής της ταυτότητας.

Η Jisoo έχει ήδη εντάξει στη Deadline World Tour των BLACKPINK δύο από τα δικά της solo τραγούδια, τα «Earthquake» και «Your Love», τα οποία ερμηνεύει στη δεύτερη πράξη της συναυλίας, πλάι στα σόλο της Lisa, «New Woman» και «Rockstar».

https://www.instagram.com/sooyaaa

Μετά τις θριαμβευτικές εμφανίσεις στο Wembley Stadium του Λονδίνου τον Αύγουστο, η περιοδεία θα συνεχιστεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο Rajamangala National Stadium στο Kaohsiung της Ταϊβάν, όπου οι φήμες θέλουν τη Jisoo να παρουσιάζει αποσπάσματα από το νέο της single.

https://www.instagram.com/blackpinkofficial/

Η φήμη γύρω από το ντουέτο

Το γεγονός ότι στο teaser διακρίνεται μια σκιώδης φιγούρα πίσω από τη Jisoo δεν άργησε να προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Οι fans εικάζουν πως ο μυστικός συνεργάτης θα μπορούσε να είναι άνδρας καλλιτέχνης της YG Entertainment, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για καλλιτέχνη της δυτικής pop σκηνής. Μέχρι στιγμής, καμία επιβεβαίωση δεν έχει δοθεί, αλλά αν η στρατηγική της Jisoo παραμείνει ίδια με αυτήν του EP «Amortage», το ντουέτο πιθανότατα θα συνδυάζει πολυεπίπεδη ενορχήστρωση, pop αισθητική και συναισθηματική ένταση.

Διάβασε επίσης: Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της

