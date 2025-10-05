Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η παγκόσμια μουσική έχει μια σταθερή αναφορά… την K-pop. Από την παγκόσμια έκρηξη του «Gangnam Style» του PSY στις αρχές της δεκαετίας του 2010, μέχρι την ασταμάτητη πορεία των BTS, των Blackpink και των μελών τους σε σόλο διαδρομές, η κορεατική ποπ έχει μετατραπεί από μια τοπική σκηνή με φανατικούς οπαδούς σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το «Gangnam Style» ήταν το πρώτο K-pop τραγούδι που έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η K-pop να αποκτήσει τεράστια διεθνή απήχηση τα επόμενα χρόνια, με συγκροτήματα όπως οι BTS και οι Blackpink να εδραιώσουν αυτή την πορεία.

Τα τραγούδια των BTS, των Blackpink, των Stray Kids ανεβαίνουν και γράφουν ιστορία στα charts. Oι περιοδείες K-pop συγκροτημάτων γεμίζουν στάδια ανά την υφήλιο. Οι συνεργασίες με δυτικούς καλλιτέχνες -από τον Jung Kook με τη Latto έως τη Lisa με τη Doja Cat- φέρνουν το είδος ακόμη πιο κοντά στο διεθνές κοινό. Παράλληλα, η Rosé με τον Bruno Mars κατέκτησαν την κορυφή του Billboard Global 200 με το «APT.», ενώ οι Lisa και Jennie έγραψαν ιστορία με σόλο άλμπουμ που μπήκαν στο top 10 του Billboard 200. Παρόλα αυτά, η τριπλή υποψηφιότητα των BTS για τα Grammy («Dynamite», «Butter», «My Universe») παραμένει ιστορική.

Το Netflix με την animated μουσική ταινία «KPop Demon Hunters» έδωσε σάρκα και οστά σε ένα ολόκληρο φανταστικό K-pop σύμπαν, ενώ το soundtrack της ταινίας με το τραγούδι «Golden» από το φανταστικό γκρουπ HUNTR/X έμεινε επτά εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100

Κι όμως, παρά την τεράστια εμπορική και πολιτισμική της επιρροή, η K-pop εξακολουθεί να μην έχει δική της κατηγορία στα Grammy Awards. Ο CEO της Recording Academy, Harvey Mason Jr., παραδέχθηκε: «Θα ήθελα πολύ να βλέπω περισσότερη παγκόσμια μουσική, περισσότερη μουσική από αυτή την περιοχή, να γιορτάζεται στα Grammys». Τόνισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την καθιέρωση μιας κατηγορίας είναι η αντιπροσώπευση: «Δεν θα είχε νόημα να δημιουργήσουμε μια κατηγορία χωρίς αρκετά μέλη που να μπορούν να την αξιολογήσουν σωστά. Θα ήταν άδικο τόσο για την Ακαδημία όσο και για το ίδιο το είδος».

Από την άλλη η συζήτηση γύρω από την ταυτότητα της K-pop -δηλαδή αν πρόκειται για ένα πλήρως αυτόνομο μουσικό είδος ή για μια παραλλαγή της διεθνούς ποπ- απασχολεί εδώ και χρόνια τη βιομηχανία.

Η K-pop έχει κερδίσει το κοινό, έχει αλλάξει τον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και έχει δώσει νέα διάσταση στην έννοια της ποπ κουλτούρας. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν η Ακαδημία θα αποφασίσει να την αναγνωρίσει θεσμικά, προσφέροντάς της μια δική της κατηγορία στα Grammys. Αν τελικά η Ακαδημία προχωρήσει, δεν θα είναι απλώς μια νίκη για την K-pop, αλλά μια ένδειξη ότι η μουσική βιομηχανία έχει ανοίξει πλήρως τα σύνορά της στον παγκόσμιο ήχο του 21ου αιώνα.

