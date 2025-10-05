To TikTok λανσάρει το Crescendo και δίνει νέα πνοή στην κλασική μουσική

Σχεδόν ένα εκατομμύριο αναρτήσεις στο TikTok φέρουν το hashtag #ClassicalMusic, με αύξηση 60% τον τελευταίο χρόνο

Η κλασική μουσική, επί δεκαετίες συνδεδεμένη με αίθουσες συναυλιών, ακριβά εισιτήρια και συχνά με την εικόνα ενός «κλειστού» κόσμου, αποκτά νέα πνοή μέσα από το TikTok. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε σε συνεργασία με το εμβληματικό Southbank Centre του Λονδίνου το πρόγραμμα «Crescendo», μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ανακαλύψει και να στηρίξει τη νέα γενιά δημιουργών στην κλασική μουσική.

Το «Crescendo» θα επιλέξει δέκα δημιουργούς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήδη μοιράζονται περιεχόμενο σχετικό με την κλασική μουσική στην πλατφόρμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Οκτωβρίου, με την τελική επιλογή να γίνεται από μια ειδική επιτροπή.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην αναγνώριση, αλλά συνοδεύεται από ουσιαστική υποστήριξη: δωρεάν πρόσβαση σε συναυλίες και πρόβες του Southbank Centre, αποκλειστικές ευκαιρίες δημιουργίας περιεχομένου με Resident Artists και ορχήστρες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, εκπαίδευση πάνω στο πώς να αναπτύξουν το κοινό τους στο TikTok, καθώς και δυνατότητες μακροχρόνιας συνεργασίας μέσα από το Ambassador Scheme του Southbank Centre.

Η επίσημη παρουσίαση

Η ανακοίνωση του «Crescendo» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Southbank Centre με μια ξεχωριστή εμφάνιση της βιολονίστριας Esther Abrami, γνωστής TikTok creator και μέλους της επιτροπής που θα επιλέξει την πρώτη ομάδα ταλέντων.

Η δυναμική του προγράμματος αντικατοπτρίζεται στα ίδια τα στατιστικά της πλατφόρμας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σχεδόν ένα εκατομμύριο αναρτήσεις στο TikTok φέρουν το hashtag #ClassicalMusic, με αύξηση 60% τον τελευταίο χρόνο. «Είτε πρόκειται για βιρτουόζους ερμηνευτές, για συνθέτες που δημιουργούν από το δωμάτιό τους, για DJs που πειραματίζονται με remix, είτε για φανατικούς θαυμαστές από μη παραδοσιακά περιβάλλοντα, το πρόγραμμα αναζητά νέες και διαφορετικές φωνές που είναι έτοιμες να φέρουν την κλασική μουσική πιο κοντά στο κοινό του 21ου αιώνα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι φωνές των δημιουργών

Η Esther Abrami, μιλώντας κατά την παρουσίαση, εξομολογήθηκε: «Υπάρχει μια φράση που άκουγα συνεχώς όταν σπούδαζα κλασική μουσική: “οι νέοι δεν αγαπούν την κλασική μουσική”. Και τότε σκέφτηκα, “Μα εγώ είμαι νέα. Εγώ την αγαπώ. Πώς γίνεται;” Είναι μουσική που σε συγκλονίζει, μουσική γεμάτη δύναμη, και σκέφτηκα ότι δεν είναι δίκαιο να μη βιώνουν όλοι αυτή την εμπειρία».

Η Toyin Mustapha πρόσθεσε: «Παραδοσιακά, η κλασική μουσική μπορεί να έδινε την αίσθηση ότι δεν αφορά κάποιους ανθρώπους, επειδή πιστεύουν ότι όσοι τη γράφουν ή την παίζουν είναι νεκροί. Ως πλατφόρμα, αυτό που μπορεί να κάνει το TikTok είναι να ανοίξει νέες πόρτες στο κοινό. Είναι ένας τρόπος να σχετιστούν με κάτι που αλλιώς θα έμοιαζε μακρινό».

Το «Crescendo» είναι μια απόπειρα να επαναπροσδιοριστεί η κλασική μουσική στο σήμερα. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα και η αμεσότητα του TikTok καθορίζουν τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο, το γεγονός ότι η πλατφόρμα στρέφεται σε ένα είδος με ιστορία αιώνων δείχνει πως η κλασική μουσική όχι μόνο δεν «γερνά», αλλά βρίσκει νέους δρόμους να αγγίξει το κοινό. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα: ότι οι νότες του Μότσαρτ και του Μπετόβεν μπορούν να σταθούν δίπλα στα viral trends, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει εποχές.

