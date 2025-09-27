To ξεχασμένο beat που μέσα από το TikTok κατέληξε παγκόσμιο φαινόμενο

Πώς το «Love Me Not» εξελίχθηκε από ένα «ξεχασμένο διαμάντι» στο συρτάρι ενός στούντιο σε ένα από τα πιο αναπάντεχα παγκόσμια hits

Η Ravyn Lenae, η χαρισματική R&B ερμηνεύτρια από το Σικάγο, ζει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της. Το τραγούδι της «Love Me Not» εξελίχθηκε, από ένα «ξεχασμένο διαμάντι» στο συρτάρι ενός στούντιο, σε ένα από τα πιο αναπάντεχα παγκόσμια hits της χρονιάς. Μετά από δέκα χρόνια καριέρας, η καλλιτέχνιδα είδε το όνομά της να εκτοξεύεται στα charts και το τραγούδι της να γίνεται το hit του καλοκαιριού του 2024.

Από το ξεχασμένο beat στη μεγάλη ιδέα

Η Ravyn Lenae θυμάται τη στιγμή που ο DJ Dahi, ο εκτελεστικός παραγωγός του δεύτερου άλμπουμ της «Bird’s Eye», της έπαιξε ένα παλιό beat που κρατούσε στο αρχείο του για σχεδόν μια δεκαετία: «Θυμάμαι ότι το τραγούδι αυτό είχε κάτι μεταδοτικό. Όταν το έβαλε να το ακούσω, σκέφτηκα ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό». Από εκεί ξεκίνησε η αναδημιουργία του τραγουδιού. Η Ravyn Lenae έγραψε νέους στίχους και γέφυρα, και επιπλέον πρόσθεσε κιθάρα και μπάσο στη μουσική ώστε να το εντάξει πλήρως στο δικό της μουσικό σύμπαν.

Η κυκλοφορία του «Love Me Not» τον Μάιο του 2024 δεν έφερε αμέσως την επιτυχία. Χρειάστηκε ένας ευρηματικός συνδυασμός: ένα mashup με το «Losing You» της Solange, που χρησιμοποιήθηκε σε καμπάνια στο TikTok. Το αποτέλεσμα; Μια εκρηκτική viral επιτυχία. «Κάποιες φορές τα πράγματα αποκτούν δική τους ζωή όταν φτάνουν στο κοινό», σημείωσε ο Zach Friedman, chief operating officer της Atlantic Music Group.

Η παγκόσμια αναγνώριση

Το τραγούδι μπήκε στο Billboard Hot 100 τον Απρίλιο του 2025 και έφτασε μέχρι το Νο. 5. Στο Spotify μετρά σχεδόν 600 εκατομμύρια streams, ενώ η εκδοχή με τον Rex Orange County ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Στο TikTok έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 500.000 video. Οι επιδόσεις αυτές το έφεραν σε κορυφαίες λίστες του Spotify, όπως τα «Pop Rising» και «Today’s Top Hits», ενώ σύντομα απέκτησε ραδιοφωνική παρουσία, φτάνοντας στο Νο. 2 του Pop Airplay.

Η επιτυχία του «Love Me Not» οδήγησε τη Ravyn Lenae σε συνεργασία με τη Sony Music Publishing. Παράλληλα, η Ravyn Lenae ετοιμάζεται να ανοίξει συναυλίες για τη Sabrina Carpenter και τη Reneé Rapp, ενώ θα πραγματοποιήσει και δικά της headlining shows.

Για τη Ravyn Lenae, το «Love Me Not» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Αποτελεί το σημείο καμπής σε μια δεκαετή διαδρομή. Από τη δειλή εκκίνηση μέχρι την κορυφή των charts, η ιστορία του τραγουδιού αποδεικνύει πώς η υπομονή, η επιμονή και η σωστή στιγμή μπορούν να μετατρέψουν έναν καλλιτέχνη από ανερχόμενο ταλέντο σε παγκόσμιο φαινόμενο. Κι όπως δηλώνει η ίδια: «Το ταξίδι μόλις ξεκινά».

