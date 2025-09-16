Golden: Το K-pop hit που έχει κατακτήσει το TikTok με το πιο viral challenge

Το K-pop τραγούδι Golden των HUNTR/X γίνεται viral στο TikTok, με χρήστες να δοκιμάζουν τις ψηλές νότες του ρεφρέν

Το τραγούδι «Golden» από το γυναικείο συγκρότημα HUNTR/X έχει προκαλέσει αίσθηση στο TikTok, με εκατομμύρια χρήστες να συμμετέχουν σε viral challenges προσπαθώντας να πετύχουν την εντυπωσιακή ψηλή νότα του ρεφρέν. Αυτή η μουσική πρόκληση έχει γίνει το επίκεντρο της διαδικτυακής κοινότητας, με πολλούς να ανεβάζουν βίντεο που καταγράφουν τις προσπάθειές τους να τραγουδήσουν την απαιτητική αυτή μελωδία.

Το «Golden» είναι το τραγούδι του γυναικείου K-pop συγκροτήματος HUNTR/X, που εμφανίζεται στην animated ταινία του Netflix «KPop Demon Hunters». Η σύνθεση του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή φωνητική έκταση, με την κορυφαία νότα να φτάνει σε έναν υψηλό A5, κάτι που σπάνια συναντάται σε τραγούδια K-pop. Η πρόκληση αυτή έχει ενθουσιάσει τους χρήστες του TikTok, οι οποίοι δημιουργούν videos όπου δοκιμάζουν την έκταση της φωνής τους.

Οι χρήστες προσπαθούν να τραγουδήσουν την απαιτητική κορυφαία νότα, ανεβάζοντας βίντεο που γίνονται γρήγορα viral και δημιουργούν κύματα αναδημοσιεύσεων και σχολίων. Τα βίντεο αυτά συχνά συγκρίνονται και κατατάσσονται από τους θεατές με βάση την προσωπική τους προτίμηση, ενώ το κάθε νέο clip φαίνεται να ξεπερνά το προηγούμενο σε δημοτικότητα.

Στο trend αυτό συμμετείχε και η Ελληνίδα τραγουδίστρια Mikay, η οποία πέρα από την εντυπωσιακή φωνή της, έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της για τα Κορεάτικα trends, φέρνοντας μια διεθνή νότα στην ελληνική μουσική κοινότητα.

Η επιτυχία του «Golden» δεν περιορίζεται μόνο στο TikTok. Το τραγούδι έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για ένα γυναικείο K-pop συγκρότημα. Με εκατομμύρια streams, ραδιοφωνικές ακροάσεις και πωλήσεις, το «Golden» παραμένει στην κορυφή των charts, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση.

Το φαινόμενο αποδεικνύει τη δύναμη των social media στη διάδοση της μουσικής και τη σύνδεση των καλλιτεχνών με το κοινό τους. Η ενεργή συμμετοχή των χρηστών σε viral challenges ενισχύει τη δημοτικότητα του τραγουδιού, δημιουργώντας μια ζωντανή και δυναμική κοινότητα γύρω από αυτό.

