Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 15.07.2026

Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κάτια Νεκταρίου μοιράζεται τις πιο ξεκαρδιστικές εμπειρίες της στο Mad.gr, από το «My number one» μέχρι το πιο viral party moment
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κάτια Νεκταρίου θυμάται απρόβλεπτο DJ moment σε beach bar με χορό πάνω σε κόσμο.
  • Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε ένα επικό on-air fail με αποσυνδεδεμένο μικρόφωνο και γέλια.
  • Το τραγούδι "Bangaranga" έχει τη δύναμη να λύνει παρεξηγήσεις και να φέρνει χαρά.
  • Οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι αυθόρμητες, γεμάτες γέλιο, μουσική και καλή παρέα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μουσική, ξενύχτια, αυθόρμητες στιγμές και ιστορίες που δύσκολα ξεχνιούνται. Άλλες γίνονται viral, άλλες μένουν ως εσωτερικά αστεία στις παρέες και κάποιες καταλήγουν να τις διηγείσαι για χρόνια. Κι αν υπάρχει κάποια που ξέρει από δυνατές βραδιές, parties και ατελείωτη διασκέδαση, αυτή είναι η Κάτια Νεκταρίου.

Παραγωγός του Mad Radio 106,2 με ακουστικά σχολιάζει τα highlights των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός και DJ θυμάται τρεις από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές στιγμές της. Από ένα απρόβλεπτο σκηνικό σε beach bar που κατέληξε σε… αυτοσχέδιο χορό πάνω σε κόσμο, μέχρι ένα επικό on-air fail και το τραγούδι που μπορεί να ενώσει ακόμη και όσους είχαν μόλις τσακωθεί.

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

Με πολύ χιούμορ και απόλυτη ειλικρίνεια, η Κάτια Νεκταρίου αποδεικνύει ότι οι καλύτερες ιστορίες είναι πάντα αυτές που δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Αρχικά, ρωτήσαμε την Κάτια ποιο ήταν το πιο απρόβλεπτο DJ moment που έχει ζήσει και η απάντησή της ήταν βγαλμένη από καλοκαιρινή κωμωδία.

Η ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 κάνει προβλέψεις για τα Grammy 2026 με εντυπωσιακή εμφάνιση.

Όπως μας αποκάλυψε, πριν από αρκετά χρόνια είχε σχέση με έναν DJ που έπαιζε μουσική σε beach bar και, όπως λέει γελώντας, ως… γνήσια Λιονταρίνα θεωρούσε το μαγαζί σχεδόν δικό της: «Πριν κάποια χρόνια έβγαινα με έναν DJ. Ούσα σωστή λιονταρίνα, θεωρούσα το beach bar, που έπαιζε, δικό μου, με αποτέλεσμα να τους έχω γνωρίσει όλους και να έρχονται, θαμώνες πλέον, να χορέψουμε. Ένα βράδυ ο DJ έκανε την επιλογή να παίξει το “My Number One” της Έλενας Παπαρίζου. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκα πάνω σε δυο παλικάρια, τραβώντας το μαγιό ενός τρίτου, να παίζω λύρα και φωνάζω “ΩΩΩΩΩΩΩΩ!”»

Το επικό on-air fail που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Όταν μιλάμε για live ραδιόφωνο, όλα μπορούν να συμβούν. Και η Κάτια Νεκταρίου έχει αρκετές ιστορίες να θυμάται. Από μικρόφωνα που… αποφασίζουν να μη συνεργαστούν μέχρι γέλια που μετατρέπουν ολόκληρη την εκπομπή σε χάος, τίποτα δεν λείπει από το βιογραφικό της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου περπατά στο red carpet των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ με εντυπωσιακή τουαλέτα.

«Έχουμε διάφορα… Από το ότι έχω ξεκινήσει να μιλάω και όλες με κοιτάνε έντρομες διότι δεν ακουγόμουν… Ναι, είχε αποσυνδεθεί το μικρόφωνο. Έως και το ότι όταν γελάω κάνω τον ίδιο ήχο με τα γουρουνάκια και σε ένα on μας ξεκίνησα να δίνω πόνο και συνέχισαν και οι άλλες δύο, με αποτέλεσμα οι ακροατές μας να μην ακούσουν ούτε μια λέξη. Ίσως να άκουσαν ένα “Καλημ…(γουρούνισμα)”». 

Το τραγούδι που… λύνει κάθε παρεξήγηση

Υπάρχουν κομμάτια που γεμίζουν την πίστα και υπάρχουν κι εκείνα που έχουν τη δύναμη να αλλάζουν εντελώς τη διάθεση μιας παρέας. Για την Κάτια, η απάντηση έρχεται χωρίς δεύτερη σκέψη: «Το Bangaranga ΠΑΝΤΑ σώζει… Μια φορά είχαμε έναν διαπληκτισμό και με το που μπήκε αυτό το κομμάτι, ξεκινήσαμε όλες να κάνουμε την χορογραφία. Νομίζω έπρεπε να μας είχαν πάρει στην Eurovision να χορέψουμε κι εμείς».

katia nektariou_

Όπως φαίνεται, μερικές φορές ένα δυνατό beat αρκεί για να αφήσεις πίσω κάθε ένταση και να επιστρέψεις στο μόνο που έχει σημασία: τη διασκέδαση. Οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι συνήθως εκείνες που δεν μπορείς να εξηγήσεις εύκολα.

Η Κάτια Νεκταρίου μοιράστηκε με το MAD.GR τρεις ιστορίες γεμάτες αυθορμητισμό, γέλιο και μουσική, αποδεικνύοντας ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει αξέχαστη όταν υπάρχει η σωστή παρέα και… το κατάλληλο soundtrack.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad radio 106.2 Κάτια Νεκταρίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Summer movie nights: Πώς θα φέρεις το θερινό σινεμά στο μπαλκόνι σου – 7 λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!

Summer movie nights: Πώς θα φέρεις το θερινό σινεμά στο μπαλκόνι σου – 7 λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!

15.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η μεγάλη επιστροφή της Beyoncé στα charts- Το «MORNING DEW (DONK)» έκανε ντεμπούτο στο Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή της Beyoncé στα charts- Το «MORNING DEW (DONK)» έκανε ντεμπούτο στο Billboard Hot 100

15.07.2026
Ταξιδεύεις; Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις ASAP στο κινητό σου πριν τις διακοπές!
Social & Tech

Ταξιδεύεις; Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις ASAP στο κινητό σου πριν τις διακοπές!

14.07.2026
«Loveland»: Η Suki Waterhouse μόλις «έριξε» ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά albums της χρονιάς
Μουσικά Νέα

«Loveland»: Η Suki Waterhouse μόλις «έριξε» ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά albums της χρονιάς

14.07.2026
Η Σωτηρία Μπέλλου επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Η ζωή της μεγάλης ρεμπέτισσας γίνεται σειρά
Μουσικά Νέα

Η Σωτηρία Μπέλλου επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Η ζωή της μεγάλης ρεμπέτισσας γίνεται σειρά

14.07.2026
Η σαρωτική συναυλία του Apon στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων
Μουσικά Νέα

Η σαρωτική συναυλία του Apon στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων

14.07.2026
Spoiler: Το μεγαλύτερο hit του καλοκαιριού έχει την υπογραφή της Shakira
Μουσικά Νέα

Spoiler: Το μεγαλύτερο hit του καλοκαιριού έχει την υπογραφή της Shakira

14.07.2026
«Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star» – Η απίθανη ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral
Μουσικά Νέα

«Ποια εγγονή; Εσύ είσαι η star» – Η απίθανη ατάκα της γιαγιάς της Ρίας Ελληνίδου που έγινε viral

14.07.2026
Ο Ed Sheeran φέρνει τη μουσική στις βιβλιοθήκες – Το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον νέων καλλιτεχνών
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran φέρνει τη μουσική στις βιβλιοθήκες – Το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει το μέλλον νέων καλλιτεχνών

14.07.2026
Η PinkPantheress αλλάζει πίστα και μπαίνει στη μεγάλη οθόνη – Το κινηματογραφικό ντεμπούτο σε ταινία της Universal
Μουσικά Νέα

Η PinkPantheress αλλάζει πίστα και μπαίνει στη μεγάλη οθόνη – Το κινηματογραφικό ντεμπούτο σε ταινία της Universal

14.07.2026
Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Η μαμά σου στο είχε πει πριν γίνει viral – Το απλό trick που εξαφανίζει τους λεκέδες από λάδι

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι