Nightlife Stories: Όταν το «My number one» έγινε… προσωπική υπόθεση της Κάτιας Νεκταρίου!

Η Κάτια Νεκταρίου μοιράζεται τις πιο ξεκαρδιστικές εμπειρίες της στο Mad.gr, από το «My number one» μέχρι το πιο viral party moment

Με μια ματιά Η Κάτια Νεκταρίου θυμάται απρόβλεπτο DJ moment σε beach bar με χορό πάνω σε κόσμο.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε ένα επικό on-air fail με αποσυνδεδεμένο μικρόφωνο και γέλια.

Το τραγούδι "Bangaranga" έχει τη δύναμη να λύνει παρεξηγήσεις και να φέρνει χαρά.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι αυθόρμητες, γεμάτες γέλιο, μουσική και καλή παρέα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μουσική, ξενύχτια, αυθόρμητες στιγμές και ιστορίες που δύσκολα ξεχνιούνται. Άλλες γίνονται viral, άλλες μένουν ως εσωτερικά αστεία στις παρέες και κάποιες καταλήγουν να τις διηγείσαι για χρόνια. Κι αν υπάρχει κάποια που ξέρει από δυνατές βραδιές, parties και ατελείωτη διασκέδαση, αυτή είναι η Κάτια Νεκταρίου.

Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός και DJ θυμάται τρεις από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές στιγμές της. Από ένα απρόβλεπτο σκηνικό σε beach bar που κατέληξε σε… αυτοσχέδιο χορό πάνω σε κόσμο, μέχρι ένα επικό on-air fail και το τραγούδι που μπορεί να ενώσει ακόμη και όσους είχαν μόλις τσακωθεί.

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Με πολύ χιούμορ και απόλυτη ειλικρίνεια, η Κάτια Νεκταρίου αποδεικνύει ότι οι καλύτερες ιστορίες είναι πάντα αυτές που δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Αρχικά, ρωτήσαμε την Κάτια ποιο ήταν το πιο απρόβλεπτο DJ moment που έχει ζήσει και η απάντησή της ήταν βγαλμένη από καλοκαιρινή κωμωδία.

Όπως μας αποκάλυψε, πριν από αρκετά χρόνια είχε σχέση με έναν DJ που έπαιζε μουσική σε beach bar και, όπως λέει γελώντας, ως… γνήσια Λιονταρίνα θεωρούσε το μαγαζί σχεδόν δικό της: «Πριν κάποια χρόνια έβγαινα με έναν DJ. Ούσα σωστή λιονταρίνα, θεωρούσα το beach bar, που έπαιζε, δικό μου, με αποτέλεσμα να τους έχω γνωρίσει όλους και να έρχονται, θαμώνες πλέον, να χορέψουμε. Ένα βράδυ ο DJ έκανε την επιλογή να παίξει το “My Number One” της Έλενας Παπαρίζου. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκα πάνω σε δυο παλικάρια, τραβώντας το μαγιό ενός τρίτου, να παίζω λύρα και φωνάζω “ΩΩΩΩΩΩΩΩ!”»

Το επικό on-air fail που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Όταν μιλάμε για live ραδιόφωνο, όλα μπορούν να συμβούν. Και η Κάτια Νεκταρίου έχει αρκετές ιστορίες να θυμάται. Από μικρόφωνα που… αποφασίζουν να μη συνεργαστούν μέχρι γέλια που μετατρέπουν ολόκληρη την εκπομπή σε χάος, τίποτα δεν λείπει από το βιογραφικό της.

«Έχουμε διάφορα… Από το ότι έχω ξεκινήσει να μιλάω και όλες με κοιτάνε έντρομες διότι δεν ακουγόμουν… Ναι, είχε αποσυνδεθεί το μικρόφωνο. Έως και το ότι όταν γελάω κάνω τον ίδιο ήχο με τα γουρουνάκια και σε ένα on μας ξεκίνησα να δίνω πόνο και συνέχισαν και οι άλλες δύο, με αποτέλεσμα οι ακροατές μας να μην ακούσουν ούτε μια λέξη. Ίσως να άκουσαν ένα “Καλημ…(γουρούνισμα)”».

Το τραγούδι που… λύνει κάθε παρεξήγηση

Υπάρχουν κομμάτια που γεμίζουν την πίστα και υπάρχουν κι εκείνα που έχουν τη δύναμη να αλλάζουν εντελώς τη διάθεση μιας παρέας. Για την Κάτια, η απάντηση έρχεται χωρίς δεύτερη σκέψη: «Το Bangaranga ΠΑΝΤΑ σώζει… Μια φορά είχαμε έναν διαπληκτισμό και με το που μπήκε αυτό το κομμάτι, ξεκινήσαμε όλες να κάνουμε την χορογραφία. Νομίζω έπρεπε να μας είχαν πάρει στην Eurovision να χορέψουμε κι εμείς».

Όπως φαίνεται, μερικές φορές ένα δυνατό beat αρκεί για να αφήσεις πίσω κάθε ένταση και να επιστρέψεις στο μόνο που έχει σημασία: τη διασκέδαση. Οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι συνήθως εκείνες που δεν μπορείς να εξηγήσεις εύκολα.

Η Κάτια Νεκταρίου μοιράστηκε με το MAD.GR τρεις ιστορίες γεμάτες αυθορμητισμό, γέλιο και μουσική, αποδεικνύοντας ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει αξέχαστη όταν υπάρχει η σωστή παρέα και… το κατάλληλο soundtrack.