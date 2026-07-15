Love layers: Το νέο viral κούρεμα της Gigi Hadid που κάνει contour στο πρόσωπο

Με μια ματιά Η Gigi Hadid υιοθέτησε το νέο viral κούρεμα "Love Layers" από τον Δημήτρη Γιαννέτο.

Το κούρεμα δημιουργεί σχήμα καρδιάς, δίνοντας όγκο στη ρίζα και αγκαλιάζοντας το πρόσωπο.

Τα "Love Layers" δίνουν την οπτική ψευδαίσθηση contour, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Για το styling, προτείνεται στέγνωμα με στρογγυλή βούρτσα, εστίαση στον όγκο και χρήση ελαφρού hairspray. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά το πολυζητημένο bob που καθόρισε τις τάσεις της περασμένης σεζόν, η Gigi Hadid φαίνεται πως είναι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο στο hair styling, αφήνοντας τα μαλλιά της να μακρύνουν. Υπεύθυνος για αυτή την ανανέωση είναι ο κορυφαίος celebrity hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα το νέο look του supermodel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μια φρέσκια εκδοχή του μεσαίου μήκους που υιοθετεί τα λεγόμενα «Love Layers» (ή αλλιώς heart-shaped layers), τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το κούρεμα είναι εξαιρετικά έξυπνη, καθώς στοχεύει στη δημιουργία ενός σχήματος που θυμίζει καρδιά. Ο Γιαννέτος εξηγεί πως η τεχνική περιλαμβάνει περισσότερο όγκο στη ρίζα, με τα πρώτα layers να ξεκινούν ακριβώς κάτω από το πηγούνι και να εκτείνονται προς τις άκρες. Με αυτόν τον τρόπο, το κούρεμα «αγκαλιάζει» το πρόσωπο δημιουργώντας μια οπτική ψευδαίσθηση contour. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς αναδεικνύει τις γωνίες του προσώπου και δίνει μια πιο έντονη δομή, καθιστώντας το ιδανικό για όσες αναζητούν ένα στυλ που κολακεύει τα χαρακτηριστικά τους χωρίς να χρειάζονται έντονο μακιγιάζ.

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Πώς να πετύχεις το look των Love Layers

Αν θέλεις να υιοθετήσεις και εσύ την τάση που υιοθέτησε η Gigi Hadid, το μυστικό κρύβεται στο styling. Ο Δημήτρης Γιαννέτος προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να διατηρήσεις τα layers ανάλαφρα και γεμάτα ζωντάνια. Χρησιμοποίησε μια μεγάλη στρογγυλή βούρτσα κατά το στέγνωμα, δίνοντας έμφαση στον όγκο της ρίζας και τυλίγοντας τις τούφες έτσι ώστε να πάρουν το επιθυμητό σχήμα. Είναι κρίσιμο να αφήσεις τα μαλλιά σου να κρυώσουν πριν τα απελευθερώσεις από τη βούρτσα, ώστε να «κλειδώσει» το σχήμα τους.

Αφού ολοκληρώσεις το στέγνωμα, δούλεψε τα μαλλιά σου απαλά με τα δάχτυλα για να δώσεις κίνηση και να αναδείξεις τις στρώσεις (layers) του κουρέματος. Μην ξεχάσεις να ολοκληρώσεις με ένα ελαφρύ hairspray, το οποίο θα προσφέρει το απαραίτητο κράτημα χωρίς να βαραίνει την τρίχα. Τα Love Layers στο μεσαίο μήκος προσφέρουν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ κομψότητας και σύγχρονου στυλ, αποδεικνύοντας ότι με το κατάλληλο κούρεμα, μπορείς να αλλάξεις εντελώς την αισθητική του προσώπου σου και να αναδείξεις τη φυσική σου ομορφιά.