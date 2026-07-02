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Beauty 02.07.2026

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

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Η Marseaux αποκαλύπτει τα beauty μυστικά της στο Mad.gr σε μια mini αποκλειστική συνέντευξη στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Marseaux μίλησε στο Mad.gr για την εμφάνισή της στα Mad VMA 2026 και τη beauty ρουτίνα της.
  • Το αγαπημένο της beauty item είναι το lip gloss, ενώ το μεγαλύτερο beauty mistake της ήταν η πούδρα πριν τις φακίδες.
  • Εμπνέεται από τα στυλ των Doja Cat, Billie Eilish και Lana Del Rey.
  • Μοιράστηκε ένα TikTok hack για το eyeliner με τη χρήση σελοτέιπ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marseaux χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας live το νέο της single «Granita Lemoni» και μεταφέροντας το κοινό απευθείας σε καλοκαιρινό mood. Το act της ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση της ενέργειας που φέρνει στη σκηνή, με το κοινό να τραγουδά και να χορεύει σε ρυθμούς που θύμιζαν το πιο κεφάτο καλοκαιρινό party.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Ανάμεσα στα δοκιμαστικά για το act της και τις προετοιμασίες, η pop star ξέκλεψε λίγο χρόνο για να παραχωρήσει μια αποκλειστική mini συνέντευξη στο Mad.gr, ανοίγοντας τα χαρτιά της γύρω από τον κόσμο της ομορφιάς στις πρόβες των βραβείων. Όταν η κουβέντα πήγε στο beauty item που δεν αποχωρίζεται από την τσάντα της, η ίδια ήταν ξεκάθαρη: «Έχω πάντα ένα lip gloss. Νομίζω όλα τα κορίτσια έχουν ένα».

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Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τα beauty ατοπήματα του παρελθόντος. Η Marseaux προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για το μεγαλύτερο beauty mistake που έχει κάνει: «Το ότι έκανα φακίδες αφότου είχα βάλει πούδρα. Φαινόντουσαν πάρα πολύ έντονα επειδή δεν είχαν κάνει blend».

Στο ερώτημα σχετικά με το beauty icon από το οποίο εμπνέεται, αποκάλυψε: «Τώρα τελευταία μου αρέσει πολύ το στυλ και το aesthetic της Doja Cat. Γενικά, η Billie Eilish και η Lana Del Rey είναι τα icons μου».

Κλείνοντας, παραδέχθηκε πως αναζητά συχνά έξυπνες και πρακτικές λύσεις για το μακιγιάζ της. Έτσι, μοιράστηκε το αγαπημένο της TikTok hack που την έχει βοηθήσει πολύ: «Αυτό με το eyeliner που κολλάς ένα σελοτέιπ και μετά σχεδιάζεις και τα ενώνεις. Οπότε αυτό βολεύει πάρα πολύ».

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