Dakota Johnson και Alexander Skarsgård: Το νέο «power couple» του οίκου Valentino Beauty

Με μια ματιά Η Dakota Johnson και ο Alexander Skarsgård είναι οι νέοι παγκόσμιοι πρεσβευτές του οίκου Valentino Beauty.

Η επιλογή τους βασίστηκε στην αυθεντική χημεία που ανέπτυξαν στο πλατό.

Η καμπάνια αρώματος ενσαρκώνει την έννοια του "legerezza", δηλαδή της ελαφρότητας.

Η νέα καμπάνια και το άρωμα αναμένεται να κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Valentino Beauty, υπό την ομπρέλα του ομίλου L’Oréal Luxe, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αρωμάτων της, ανακοινώνοντας δύο από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του Hollywood ως τους νέους της παγκόσμιους πρεσβευτές. Η Dakota Johnson, η οποία αποτελεί ήδη το πρόσωπο του οίκου Maison Valentino στον κόσμο της μόδας, ενώνει τις δυνάμεις της με τον χαρισματικό Alexander Skarsgård για την επερχόμενη, άκρως αναμενόμενη καμπάνια αρώματος του brand.

Η επιλογή των δύο πρωταγωνιστών δεν βασίστηκε μόνο στην αναγνωρισιμότητά τους, αλλά σε μια αυθεντική χημεία που «ξεκλείδωσε» από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν μαζί στο πλατό. Σύμφωνα με την Claudia Marcocci, Global President της Valentino Beauty, η αναζήτηση για το ιδανικό ζευγάρι που θα υπηρετούσε το νέο αφήγημα του οίκου οδήγησε φυσικά στη Johnson και τον Skarsgård, καθώς το δίδυμο εκπέμπει μια φυσικότητα που σπάνια συναντάται.

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Η ενσάρκωση του πνεύματος «Leggerezza»

Για τον οίκο Valentino, η ουσία της καμπάνιας κρύβεται πίσω από την έννοια του leggerezza, μιας ιταλικής λέξης που μεταφράζεται ως «ελαφρότητα» και περιγράφει τη φιλοσοφία του να μην παίρνει κανείς τη ζωή ή τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά. Η Dakota Johnson, με τη διαχρονική της γοητεία και την παθιασμένη ενέργεια που εκπέμπει, αποτελεί την ιδανική εκπρόσωπο αυτής της ισορροπίας, ενώ ο Alexander Skarsgård φέρνει στο brand μια κομψότητα που συνοδεύεται από το απαραίτητο παιχνιδιάρικο πνεύμα.

«Όταν τους είδαμε μαζί, η χημεία λειτούργησε αμέσως», δηλώνει η Marcocci, προσθέτοντας πως η καμπάνια χαρακτηρίστηκε από πολύ γέλιο και μια διάχυτη χαρά, στοιχεία που αποτελούν το DNA του Valentino. Από την πλευρά του, ο Alexander Skarsgård εξομολογήθηκε πως η επιλογή ενός αρώματος είναι για εκείνον μια ενστικτώδης διαδικασία, κάτι στο οποίο ταυτίστηκε απόλυτα με το concept της νέας ιστορίας που ετοιμάζει ο οίκος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν η καμπάνια θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το νέο άρωμα που υπόσχεται να γίνει το επόμενο must-have της σεζόν.